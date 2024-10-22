https://1prime.ru/20241022/svo-852341918.html
"Потенциальная катастрофа". На Западе рассказали, как ВСУ попали в ловушку
"Потенциальная катастрофа". На Западе рассказали, как ВСУ попали в ловушку - 22.10.2024, ПРАЙМ
"Потенциальная катастрофа". На Западе рассказали, как ВСУ попали в ловушку
Формирования Вооруженных сил Украины попали в ловушку в Селидово. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал британский военный эксперт Александр Меркурис. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T20:45+0300
2024-10-22T20:45+0300
2024-10-22T21:42+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Формирования Вооруженных сил Украины попали в ловушку в Селидово. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал британский военный эксперт Александр Меркурис."Украинские войска в Селидово сейчас находятся в окружении, они фактически заблокированы, - отметил Меркурис. - <…> Мы видим потенциальную катастрофу".Украинские подразделения утратили контроль над важной дорогой, и в результате лишились как пути отступления, так и поставок, необходимых для ведения боевых действий, пояснил британский эксперт.По его мнению, "возможно, некоторые из них (солдат ВСУ - прим. ред.) сдадутся, другие вместо этого могут отправить срочное сообщение в Киев с просьбой отдать приказ отступить". Меркурис предположил, что командование ВСУ будет настаивать, чтобы блокированные подразделения продолжали сражаться."В итоге они примут решение отступить самостоятельно, они побегут из Селидово в большом количестве", — спрогнозировал эксперт.
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"Потенциальная катастрофа". На Западе рассказали, как ВСУ попали в ловушку
Эксперт Меркурис рассказал о ловушке, в которой оказались ВСУ в Селидово
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ.
Формирования Вооруженных сил Украины попали в ловушку в Селидово. Об этом в своем блоге
на YouTube рассказал британский военный эксперт Александр Меркурис.
"Украинские войска в Селидово сейчас находятся в окружении, они фактически заблокированы, - отметил Меркурис. - <…> Мы видим потенциальную катастрофу".
Украинские подразделения утратили контроль над важной дорогой, и в результате лишились как пути отступления, так и поставок, необходимых для ведения боевых действий, пояснил британский эксперт.
По его мнению, "возможно, некоторые из них (солдат ВСУ - прим. ред.) сдадутся, другие вместо этого могут отправить срочное сообщение в Киев с просьбой отдать приказ отступить".
"Отказались следовать". Массовое восстание ВСУ напугало Запад
Меркурис предположил, что командование ВСУ будет настаивать, чтобы блокированные подразделения продолжали сражаться.
"В итоге они примут решение отступить самостоятельно, они побегут из Селидово в большом количестве", — спрогнозировал эксперт.