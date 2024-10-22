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"Потенциальная катастрофа". На Западе рассказали, как ВСУ попали в ловушку - 22.10.2024, ПРАЙМ
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"Потенциальная катастрофа". На Западе рассказали, как ВСУ попали в ловушку
"Потенциальная катастрофа". На Западе рассказали, как ВСУ попали в ловушку - 22.10.2024, ПРАЙМ
"Потенциальная катастрофа". На Западе рассказали, как ВСУ попали в ловушку
Формирования Вооруженных сил Украины попали в ловушку в Селидово. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал британский военный эксперт Александр Меркурис. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T20:45+0300
2024-10-22T21:42+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Формирования Вооруженных сил Украины попали в ловушку в Селидово. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал британский военный эксперт Александр Меркурис."Украинские войска в Селидово сейчас находятся в окружении, они фактически заблокированы, - отметил Меркурис. - &lt;…&gt; Мы видим потенциальную катастрофу".Украинские подразделения утратили контроль над важной дорогой, и в результате лишились как пути отступления, так и поставок, необходимых для ведения боевых действий, пояснил британский эксперт.По его мнению, "возможно, некоторые из них (солдат ВСУ - прим. ред.) сдадутся, другие вместо этого могут отправить срочное сообщение в Киев с просьбой отдать приказ отступить". Меркурис предположил, что командование ВСУ будет настаивать, чтобы блокированные подразделения продолжали сражаться."В итоге они примут решение отступить самостоятельно, они побегут из Селидово в большом количестве", — спрогнозировал эксперт.
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Спецоперация на Украине
20:45 22.10.2024 (обновлено: 21:42 22.10.2024)
 
"Потенциальная катастрофа". На Западе рассказали, как ВСУ попали в ловушку

Эксперт Меркурис рассказал о ловушке, в которой оказались ВСУ в Селидово

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Формирования Вооруженных сил Украины попали в ловушку в Селидово. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал британский военный эксперт Александр Меркурис.
"Украинские войска в Селидово сейчас находятся в окружении, они фактически заблокированы, - отметил Меркурис. - <…> Мы видим потенциальную катастрофу".
Украинские подразделения утратили контроль над важной дорогой, и в результате лишились как пути отступления, так и поставок, необходимых для ведения боевых действий, пояснил британский эксперт.
По его мнению, "возможно, некоторые из них (солдат ВСУ - прим. ред.) сдадутся, другие вместо этого могут отправить срочное сообщение в Киев с просьбой отдать приказ отступить".
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
"Отказались следовать". Массовое восстание ВСУ напугало Запад
Вчера, 16:11
Меркурис предположил, что командование ВСУ будет настаивать, чтобы блокированные подразделения продолжали сражаться.
"В итоге они примут решение отступить самостоятельно, они побегут из Селидово в большом количестве", — спрогнозировал эксперт.
 
Спецоперация на Украине
 
 
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