https://1prime.ru/20241022/svo-852341918.html

"Потенциальная катастрофа". На Западе рассказали, как ВСУ попали в ловушку

"Потенциальная катастрофа". На Западе рассказали, как ВСУ попали в ловушку - 22.10.2024, ПРАЙМ

"Потенциальная катастрофа". На Западе рассказали, как ВСУ попали в ловушку

Формирования Вооруженных сил Украины попали в ловушку в Селидово. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал британский военный эксперт Александр Меркурис. | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T20:45+0300

2024-10-22T20:45+0300

2024-10-22T21:42+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Формирования Вооруженных сил Украины попали в ловушку в Селидово. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал британский военный эксперт Александр Меркурис."Украинские войска в Селидово сейчас находятся в окружении, они фактически заблокированы, - отметил Меркурис. - <…> Мы видим потенциальную катастрофу".Украинские подразделения утратили контроль над важной дорогой, и в результате лишились как пути отступления, так и поставок, необходимых для ведения боевых действий, пояснил британский эксперт.По его мнению, "возможно, некоторые из них (солдат ВСУ - прим. ред.) сдадутся, другие вместо этого могут отправить срочное сообщение в Киев с просьбой отдать приказ отступить". Меркурис предположил, что командование ВСУ будет настаивать, чтобы блокированные подразделения продолжали сражаться."В итоге они примут решение отступить самостоятельно, они побегут из Селидово в большом количестве", — спрогнозировал эксперт.

https://1prime.ru/20241021/svo-852303861.html

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