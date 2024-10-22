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"Три-четыре месяца". На Западе раскрыли последний план США по Украине

"Три-четыре месяца". На Западе раскрыли последний план США по Украине - 22.10.2024, ПРАЙМ

"Три-четыре месяца". На Западе раскрыли последний план США по Украине

В США рассчитывают, что Украина будет продолжать боевые действия до инаугурации нового президента. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Duran высказал... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T22:37+0300

2024-10-22T22:37+0300

2024-10-22T22:39+0300

спецоперация на украине

сша

план

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. В США рассчитывают, что Украина будет продолжать боевые действия до инаугурации нового президента. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Duran высказал британский военный эксперт Александр Меркурис."США делают все возможное, чтобы Украина продолжала бороться не только после выборов, но и после вступления в должность нового президента, - заявил Меркурис, - поэтому они хотят, чтобы боевые действия продолжались еще три-четыре месяца".На текущий момент главный приоритет Соединенных Штатов, как считает британский эксперт, - не допустить краха Украины при ныне действующем президенте США. Вместе с тем Меркурис подчеркнул, что на сегодняшний день как Вооруженные силы Украины, так и чиновники Запада уже в полной мере отдают себе отчет, что Киев проиграл в конфликте.

https://1prime.ru/20241021/ukraina-852296118.html

сша

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сша, план, украина