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Берлин ждет выборов. Победит Трамп — ФРГ пострадает больше всех
Берлин ждет выборов. Победит Трамп — ФРГ пострадает больше всех - 22.10.2024, ПРАЙМ
Берлин ждет выборов. Победит Трамп — ФРГ пострадает больше всех
Германия, крупнейшая экономика ЕС, больше всего ждет результатов ноябрьских выборов в США — Берлин боится, что второй срок Дональда Трампа ухудшит отношения с... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T10:19+0300
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Германия, крупнейшая экономика ЕС, больше всего ждет результатов ноябрьских выборов в США — Берлин боится, что второй срок Дональда Трампа ухудшит отношения с Вашингтоном, пишет саудовское издание Arab News.Как отмечается, отношения уходящего президента Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца были напряженными, но более конструктивными, чем между экс-канцлером Ангелой Меркель и Дональдом Трампом.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМеркель и Трамп сталкивались с серьезными политическими проблемами и трудностями межличностной коммуникации.В послевоенный период между Германией и США возникали серьезные разногласия, например, война в Ираке 2003 года.Байден восстановил стабильность двусторонних отношений с Германией, особенно в вопросах Украины. Байден и Шольц нашли общий язык по вопросам пандемии COVID-19, борьбы с изменением климата и экономического процветания.Сейчас наблюдается улучшение дипломатических связей между Берлином и Вашингтоном. В частности, завершилась трансатлантическая аэрокосмическая торговая война из-за чрезмерной господдержки двух крупнейших авиаконцернов — американского Boeing и европейского Airbus. Были приостановлены ответные пошлины на неавиационные товары, стороны дали обещание не вредить будущему финансированию исследований и разработокТакже Байден смягчил риторику по расходам на торговлю и оборону. До этого Трамп критиковал Германию за торговый профицит и неспособность тратить 2% ВВП на оборону.Стратегические цели Байдена заключаются в усилении НАТО перед лицом растущих угроз, включая Россию, и стабилизации двусторонних отношений с Берлином.Немецкие политики обеспокоены предстоящими выборами в США. Для них победа демократа Камалы Харрис предпочтительнее второго срока Трампа, при первой каденции которого напряженность в двусторонних отношениях достигала критической отметки.Напряженность может усилить и ожидаемая антикитайская политика Трампа.Таким образом, несмотря на теплые слова, которыми обменивались Байден и Шольц, ноябрьские выборы держат Берлин в напряжении. Хотя далеко не многие страны ЕС будут рады второму президентскому сроку Трампа, именно ФРГ может пострадать больше всех, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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дональд трамп, джо байден, сша, германия
Дональд Трамп, Джо Байден, США, ГЕРМАНИЯ
Берлин ждет выборов. Победит Трамп — ФРГ пострадает больше всех
AN: мало стран ЕС будут рады Трампу, но ФРГ пострадает больше всех
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ.
Германия, крупнейшая экономика ЕС, больше всего ждет результатов ноябрьских выборов в США — Берлин боится, что второй срок Дональда Трампа ухудшит отношения с Вашингтоном, пишет саудовское издание Arab News
.
Как отмечается, отношения уходящего президента Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца были напряженными, но более конструктивными, чем между экс-канцлером Ангелой Меркель и Дональдом Трампом.
Меркель и Трамп сталкивались с серьезными политическими проблемами и трудностями межличностной коммуникации.
"Угроза демократии". Трамп предупредил, к чему приведет победа Харрис
В послевоенный период между Германией и США возникали серьезные разногласия, например, война в Ираке 2003 года.
Байден восстановил стабильность двусторонних отношений с Германией, особенно в вопросах Украины. Байден и Шольц нашли общий язык по вопросам пандемии COVID-19, борьбы с изменением климата и экономического процветания.
Сейчас наблюдается улучшение дипломатических связей между Берлином и Вашингтоном. В частности, завершилась трансатлантическая аэрокосмическая торговая война из-за чрезмерной господдержки двух крупнейших авиаконцернов — американского Boeing и европейского Airbus. Были приостановлены ответные пошлины на неавиационные товары, стороны дали обещание не вредить будущему финансированию исследований и разработок
Также Байден смягчил риторику по расходам на торговлю и оборону. До этого Трамп критиковал Германию за торговый профицит и неспособность тратить 2% ВВП на оборону.
Стратегические цели Байдена заключаются в усилении НАТО перед лицом растущих угроз, включая Россию, и стабилизации двусторонних отношений с Берлином.
Немецкие политики обеспокоены предстоящими выборами в США. Для них победа демократа Камалы Харрис предпочтительнее второго срока Трампа, при первой каденции которого напряженность в двусторонних отношениях достигала критической отметки.
Напряженность может усилить и ожидаемая антикитайская политика Трампа.
Таким образом, несмотря на теплые слова, которыми обменивались Байден и Шольц, ноябрьские выборы держат Берлин в напряжении. Хотя далеко не многие страны ЕС будут рады второму президентскому сроку Трампа, именно ФРГ может пострадать больше всех, делает вывод автор.