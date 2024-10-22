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Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 23 октября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 23 октября - 22.10.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 23 октября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 7,3 копейки - до 13,5463 рубля, курс доллара - на 49,94 копейки, до 96,5918 рубля, курс... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T17:30+0300
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россия
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usd/rub - курс доллара к рублю
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 7,3 копейки - до 13,5463 рубля, курс доллара - на 49,94 копейки, до 96,5918 рубля, курс евро - на 46,44 копейки, до 104,866 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курсы валют
РОССИЯ, курсы валют, USD/RUB - Курс доллара к рублю
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 23 октября
ЦБ: официальный курс юаня на среду - 13,55, доллара - 96,59, евро - 104,87 руб
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 7,3 копейки - до 13,5463 рубля, курс доллара - на 49,94 копейки, до 96,5918 рубля, курс евро - на 46,44 копейки, до 104,866 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
В России предупредили европейские банки о рисках банкротства