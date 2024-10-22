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Лучше срок, чем гибель. ВСУ разъедает проблема дезертирства

Лучше срок, чем гибель. ВСУ разъедает проблема дезертирства - 22.10.2024, ПРАЙМ

Лучше срок, чем гибель. ВСУ разъедает проблема дезертирства

В 2024 году зафиксировано рекордное число случаев дезертирства в украинской армии, возбуждено более 60 тысяч дел о дезертирстве, что в несколько раз больше, чем | 22.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. В 2024 году зафиксировано рекордное число случаев дезертирства в украинской армии, возбуждено более 60 тысяч дел о дезертирстве, что в несколько раз больше, чем в 2022 году, пишет Al Jazeera.Дезертиры получают от пяти до 12 лет тюрьмы, но некоторые предпочитают это тюремному заключению. Причины дезертирства — в низком моральном духе из-за истощения армии и длительного пребывания на передовой. Военнослужащие жалуются на нехватку личного состава и невозможность ротации. Ситуацию усугубляет нехватка вооружений и боеприпасов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЗа время конфликта Украина потеряла десятки тысяч военнослужащих, по западным оценкам — около 80 тысяч. Командиры ВСУ утверждают, что соотношение российских и украинских бойцов составляет десять к одному.Украинские чиновники обвиняют западных союзников в задержке военной помощи. США и ЕС предоставили Украине значительные суммы, но помощь задерживается. Усиливают неопределенность в отношении Украины и предстоящие выборы в США.Новый закон о мобилизации ужесточает наказание за уклонение от призыва. Призывной возраст снижен до 25 лет, что вызвало критику и давление на президента Владимира Зеленского. Призывники обязаны встать на учет и иметь при себе военный билет. Военное положение запрещает призывникам покидать страну. Но сотни молодых людей бежали в соседние страны, опасаясь мобилизации, некоторые утонули при попытке переплыть реку Тису.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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