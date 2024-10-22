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"Выбираются пешком". Экс-аналитик ЦРУ рассказал о произошедшем в зоне СВО
"Выбираются пешком". Экс-аналитик ЦРУ рассказал о произошедшем в зоне СВО - 22.10.2024, ПРАЙМ
"Выбираются пешком". Экс-аналитик ЦРУ рассказал о произошедшем в зоне СВО
Украинские войска вынуждены покидать свои позиции пешком из-за отсутствия техники, в то время как российские войска продолжают наступление по всей линии фронта. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T15:16+0300
2024-10-22T15:16+0300
2024-10-22T15:16+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Украинские войска вынуждены покидать свои позиции пешком из-за отсутствия техники, в то время как российские войска продолжают наступление по всей линии фронта. Об этом интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."У них нет транспортных средств, у них нет танков, у них нет бронетехники, они выбираются пешком", — подчеркнул Джонсон.Ранее СМИ сообщали, что все больше высокопоставленных украинских чиновников признают, что недостаток личного состава стал серьезной проблемой. Испанская газета Pais также написала о том, что украинские военные жалуются на дезертирство своих сослуживцев с позиций из-за отсутствия ротации.
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всу, сша
Спецоперация на Украине, ВСУ, США
"Выбираются пешком". Экс-аналитик ЦРУ рассказал о произошедшем в зоне СВО
Джонсон: ВСУ приходится покидать линию фронта пешком из-за отсутствия техники
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ.
Украинские войска вынуждены покидать свои позиции пешком из-за отсутствия техники, в то время как российские войска продолжают наступление по всей линии фронта. Об этом интервью YouTube-каналу Judging Freedom
рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"У них нет транспортных средств, у них нет танков, у них нет бронетехники, они выбираются пешком", — подчеркнул Джонсон.
Ранее СМИ сообщали, что все больше высокопоставленных украинских чиновников признают, что недостаток личного состава стал серьезной проблемой. Испанская газета Pais также написала о том, что украинские военные жалуются на дезертирство своих сослуживцев с позиций из-за отсутствия ротации.
Лучше срок, чем гибель. ВСУ разъедает проблема дезертирства