https://1prime.ru/20241022/vsu-852331114.html

"Выбираются пешком". Экс-аналитик ЦРУ рассказал о произошедшем в зоне СВО

"Выбираются пешком". Экс-аналитик ЦРУ рассказал о произошедшем в зоне СВО - 22.10.2024, ПРАЙМ

"Выбираются пешком". Экс-аналитик ЦРУ рассказал о произошедшем в зоне СВО

Украинские войска вынуждены покидать свои позиции пешком из-за отсутствия техники, в то время как российские войска продолжают наступление по всей линии фронта. | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T15:16+0300

2024-10-22T15:16+0300

2024-10-22T15:16+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Украинские войска вынуждены покидать свои позиции пешком из-за отсутствия техники, в то время как российские войска продолжают наступление по всей линии фронта. Об этом интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."У них нет транспортных средств, у них нет танков, у них нет бронетехники, они выбираются пешком", — подчеркнул Джонсон.Ранее СМИ сообщали, что все больше высокопоставленных украинских чиновников признают, что недостаток личного состава стал серьезной проблемой. Испанская газета Pais также написала о том, что украинские военные жалуются на дезертирство своих сослуживцев с позиций из-за отсутствия ротации.

https://1prime.ru/20241022/vsu-852316552.html

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