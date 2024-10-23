https://1prime.ru/20241023/avto-852346223.html

Эксперты перечислили самые крепкие и неприхотливые иномарки на "вторичке"

Эксперты перечислили самые крепкие и неприхотливые иномарки на "вторичке" - 23.10.2024, ПРАЙМ

Эксперты перечислили самые крепкие и неприхотливые иномарки на "вторичке"

На российском вторичном авторынке можно найти достойные иномарки, цена которых не превышает один миллион рублей, передает издание Autonews.ru. | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T09:34+0300

2024-10-23T09:34+0300

2024-10-23T09:34+0300

россия

авто

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. На российском вторичном авторынке можно найти достойные иномарки, цена которых не превышает один миллион рублей, передает издание Autonews.ru.Согласно изданию, в ценовом диапазоне от 700 до 800 тысяч рублей можно найти автомобили Datsun mi-DO и on-DO 2017-2020 годов выпуска с бензиновыми моторами мощностью 87 и 106 лошадиных сил. Однако, у них есть некоторые минусы, такие как слабые опорные подшипники стоек, рулевые тяги, катушки зажигания, а также частые поломки датчиков кислорода и температуры.За эту цену также доступны различные модификации Mitsubishi Lancer десятого поколения с объемами двигателей 1,5, 1,8 и 2,0 литра. Однако эти автомобили часто имеют пробег в диапазоне от 150 до 200 тысяч километров и более, а также некоторые проблемы с рулевой рейкой, стабилизаторами и электрикой.Renault Logan российской сборки также считается одним из самых надежных автомобилей в этом сегменте, с хорошей подвеской и ресурсом двигателя. Однако у него также могут возникать некоторые проблемы с термостатом, ступичными подшипниками, а также с освещением приборов.

https://1prime.ru/20241022/avto-852312930.html

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россия, авто