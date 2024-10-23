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Эксперты перечислили самые крепкие и неприхотливые иномарки на "вторичке" - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперты перечислили самые крепкие и неприхотливые иномарки на "вторичке"
Эксперты перечислили самые крепкие и неприхотливые иномарки на "вторичке" - 23.10.2024, ПРАЙМ
Эксперты перечислили самые крепкие и неприхотливые иномарки на "вторичке"
На российском вторичном авторынке можно найти достойные иномарки, цена которых не превышает один миллион рублей, передает издание Autonews.ru. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T09:34+0300
2024-10-23T09:34+0300
россия
авто
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. На российском вторичном авторынке можно найти достойные иномарки, цена которых не превышает один миллион рублей, передает издание Autonews.ru.Согласно изданию, в ценовом диапазоне от 700 до 800 тысяч рублей можно найти автомобили Datsun mi-DO и on-DO 2017-2020 годов выпуска с бензиновыми моторами мощностью 87 и 106 лошадиных сил. Однако, у них есть некоторые минусы, такие как слабые опорные подшипники стоек, рулевые тяги, катушки зажигания, а также частые поломки датчиков кислорода и температуры.За эту цену также доступны различные модификации Mitsubishi Lancer десятого поколения с объемами двигателей 1,5, 1,8 и 2,0 литра. Однако эти автомобили часто имеют пробег в диапазоне от 150 до 200 тысяч километров и более, а также некоторые проблемы с рулевой рейкой, стабилизаторами и электрикой.Renault Logan российской сборки также считается одним из самых надежных автомобилей в этом сегменте, с хорошей подвеской и ресурсом двигателя. Однако у него также могут возникать некоторые проблемы с термостатом, ступичными подшипниками, а также с освещением приборов.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
09:34 23.10.2024
 
Эксперты перечислили самые крепкие и неприхотливые иномарки на "вторичке"

Autonews.ru: Mitsubishi Lancer вошел в топ надежных иномарок за 800 тысяч рублей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. На российском вторичном авторынке можно найти достойные иномарки, цена которых не превышает один миллион рублей, передает издание Autonews.ru.
Согласно изданию, в ценовом диапазоне от 700 до 800 тысяч рублей можно найти автомобили Datsun mi-DO и on-DO 2017-2020 годов выпуска с бензиновыми моторами мощностью 87 и 106 лошадиных сил. Однако, у них есть некоторые минусы, такие как слабые опорные подшипники стоек, рулевые тяги, катушки зажигания, а также частые поломки датчиков кислорода и температуры.
За эту цену также доступны различные модификации Mitsubishi Lancer десятого поколения с объемами двигателей 1,5, 1,8 и 2,0 литра. Однако эти автомобили часто имеют пробег в диапазоне от 150 до 200 тысяч километров и более, а также некоторые проблемы с рулевой рейкой, стабилизаторами и электрикой.
Renault Logan российской сборки также считается одним из самых надежных автомобилей в этом сегменте, с хорошей подвеской и ресурсом двигателя. Однако у него также могут возникать некоторые проблемы с термостатом, ступичными подшипниками, а также с освещением приборов.
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
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