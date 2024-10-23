https://1prime.ru/20241023/avto-852359223.html
В "Авто.ру" рассказали о досуге россиян в автопутешествиях
В "Авто.ру" рассказали о досуге россиян в автопутешествиях - 23.10.2024, ПРАЙМ
В "Авто.ру" рассказали о досуге россиян в автопутешествиях
Автопутешествия — туристический тренд последних нескольких лет. По данным ВЦИОМ, поездки на автомобилях в качестве досуга выбирают треть россиян. Авто.ру... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T13:00+0300
2024-10-23T13:00+0300
2024-10-23T13:00+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Автопутешествия — туристический тренд последних нескольких лет. По данным ВЦИОМ, поездки на автомобилях в качестве досуга выбирают треть россиян. Авто.ру выяснил, что привлекает их в дорожных приключениях и какие развлечения помогают скрасить долгую дорогу.Абсолютное большинство автотуристов предпочитают путешествовать в компании, свидетельствует аналитика Авто.ру. Для 80% опрошенных это стало возможностью провести время с семьей, а 13% респондентов путешествовали на машине с друзьями.Важная составляющая хорошего путешествия — не заскучать в пути. Главным спутником россиян в дороге является музыка — под любимые треки путешествуют 75% автотуристов. 5% предпочитает музыке подкаст или аудиокнигу. Но остаются и те, кто любит просто поболтать с попутчиками или поиграть в какие-нибудь дорожные игры (17%).Меломаны победили и здесь: самой популярной оказалась игра "Угадай мелодию", которую знают почти 38% путешественников. На втором месте (26%) — игры на внимательность, например, кто в пути насчитает больше машин определенного цвета. По 25% набрали такие развлечения как составление слов или фраз из букв номерных знаков или поиск за окном предметов на загаданную букву. Тренируют память такими играми, как "Я кладу в рюкзак…" (все участники по-очереди перечисляют предметы, собранные в дорогу, каждый раз добавляя по одному новому) 14% опрошенных автотуристов.Для тех, кому просто вылавливать машины в потоке уже слишком легко, существуют различные онлайн-игры. В квизе "Угадайтачку" от Авто.ру угадывать модель автомобиля иногда нужно по небольшому фрагменту кузова или салона на фото, а также можно проверить свои знания об особенностях и истории разных марок. За правильные ответы участники получают призы, среди которых запас топлива, Отчёты Авто.ру и скидки на шиномонтаж. Квиз прошли уже более 248 тысяч человек.
https://1prime.ru/20241022/avto-852312930.html
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россия, авто, эксклюзив
В "Авто.ру" рассказали о досуге россиян в автопутешествиях
"Авто.ру": большинство автотуристов предпочитают путешествовать в компании
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Автопутешествия — туристический тренд последних нескольких лет. По данным ВЦИОМ, поездки на автомобилях в качестве досуга выбирают треть россиян. Авто.ру выяснил, что привлекает их в дорожных приключениях и какие развлечения помогают скрасить долгую дорогу.
Абсолютное большинство автотуристов предпочитают путешествовать в компании, свидетельствует аналитика Авто.ру. Для 80% опрошенных это стало возможностью провести время с семьей, а 13% респондентов путешествовали на машине с друзьями.
Важная составляющая хорошего путешествия — не заскучать в пути. Главным спутником россиян в дороге является музыка — под любимые треки путешествуют 75% автотуристов. 5% предпочитает музыке подкаст или аудиокнигу. Но остаются и те, кто любит просто поболтать с попутчиками или поиграть в какие-нибудь дорожные игры (17%).
Меломаны победили и здесь: самой популярной оказалась игра "Угадай мелодию", которую знают почти 38% путешественников. На втором месте (26%) — игры на внимательность, например, кто в пути насчитает больше машин определенного цвета. По 25% набрали такие развлечения как составление слов или фраз из букв номерных знаков или поиск за окном предметов на загаданную букву. Тренируют память такими играми, как "Я кладу в рюкзак…" (все участники по-очереди перечисляют предметы, собранные в дорогу, каждый раз добавляя по одному новому) 14% опрошенных автотуристов.
Для тех, кому просто вылавливать машины в потоке уже слишком легко, существуют различные онлайн-игры. В квизе "Угадайтачку" от Авто.ру угадывать модель автомобиля иногда нужно по небольшому фрагменту кузова или салона на фото, а также можно проверить свои знания об особенностях и истории разных марок. За правильные ответы участники получают призы, среди которых запас топлива, Отчёты Авто.ру и скидки на шиномонтаж. Квиз прошли уже более 248 тысяч человек.
Названы самые мощные авто, которые стоят дешевле двух миллионов рублей