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В Кремле оценили понимание лидерами БРИКС позиции России по Украине - 23.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241023/briks-852369245.html
В Кремле оценили понимание лидерами БРИКС позиции России по Украине
В Кремле оценили понимание лидерами БРИКС позиции России по Украине - 23.10.2024, ПРАЙМ
В Кремле оценили понимание лидерами БРИКС позиции России по Украине
Участники саммита БРИКС стали лучше понимать российскую позицию по украинскому вопросу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T17:30+0300
2024-10-23T17:30+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Участники саммита БРИКС стали лучше понимать российскую позицию по украинскому вопросу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Заметили", - заявил Песков "Российской газете" в ответ на соответствующий вопрос. Ранее он отмечал, что тема Украины обсуждалась в ходе двусторонних бесед президента России Владимира Путина с лидерами государств-участниц БРИКС.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://1prime.ru/20241023/peskov-852368003.html
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россия, украина, брикс
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, БРИКС
17:30 23.10.2024
 
В Кремле оценили понимание лидерами БРИКС позиции России по Украине

Песков: в Кремле заметили лучшее понимание лидерами БРИКС позиции РФ по Украин

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Участники саммита БРИКС стали лучше понимать российскую позицию по украинскому вопросу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Заметили", - заявил Песков "Российской газете" в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее он отмечал, что тема Украины обсуждалась в ходе двусторонних бесед президента России Владимира Путина с лидерами государств-участниц БРИКС.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал цель инвестиционной платформы БРИКС
16:55
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАБРИКС
 
 
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