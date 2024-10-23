Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа модель - лидер рынка автолизинга в России - 23.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241023/lada-852343946.html
Названа модель - лидер рынка автолизинга в России
Названа модель - лидер рынка автолизинга в России - 23.10.2024, ПРАЙМ
Названа модель - лидер рынка автолизинга в России
Автомобили Lada остаются самыми популярными легковыми машинами в лизинге по итогам третьего квартала 2024 года, следует из данных, предоставленных лизинговыми... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T05:18+0300
2024-10-23T05:18+0300
lada
автоваз
авто
лизинг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851766053_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccf32ed8305ac436e83a642e07d3cc7c.jpg
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Автомобили Lada остаются самыми популярными легковыми машинами в лизинге по итогам третьего квартала 2024 года, следует из данных, предоставленных лизинговыми компаниями РИА Новости. "По итогам января-сентября 2024 года в "ВТБ Лизинг" в топ-5 марок в легковом сегменте вошли Lada, Haval, Geely, Chery, Exeed. Они суммарно заняли 68% от всех проданных в лизинг новых машин. По отдельности доли марок составили: Lada – 29%, Haval – 13%, Geely – 12%, Chery – 9%, Exeed – 5%", – рассказал генеральный директор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов. Он добавил, что самой популярной моделью по итогам третьего квартала стала Lada Granta с долей 17%. Список лидеров продаж компании "Флит Автолизинг" (входит в ИГ "Инсайт") возглавила китайская модель Chery Arrizo 8. Генеральный директор компании Алексей Смирнов назвал наиболее популярные по итогам третьего квартала марки легковых авто: "китайская Chery Arrizo 8 на первом месте, затем российская Lada Granta седан, и опять китайские Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval Jolion и Changan Alsvin" По информации "СберЛизинга", доля первой пятерки самых продаваемых авто составила 65%, среди которых: Lada, Geely, Haval, Chery, Changan. Лизинговая компания "Интерлизинг" отмечает, что в отличие от аналогичного периода прошлого года, в топ автомобилей не вошли BMW и Mercedes-Benz - их в текущем году заместили более доступные для потребителей китайские марки. Lada, Geely, Haval, Tank, JAC стали лидерами рынка и составили почти половину всех продаж в сегменте. РЕЙТИНГ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В рейтинге грузовых автомобилей лидирующие позиции закрепились за китайскими производителями. "В грузовом сегменте в первую пятерку лидеров по доли в выдачах входят Sitrak (20%), Shacman (19%), FAW (14%), "Камаз" (10%) и Dongfeng (8%)", – приводит статистику "ВТБ Лизинг". Гендиректор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов выделил модель Sitrak C7H, которая является наиболее востребованной у бизнеса, а ее доля на рынке всего нового грузового транспорта в первые девять месяцев 2024 года составила 19%. "В сегменте грузовиков первое место по популярности у китайской FAW, второе и третье место – это тягачи Volvo, затем следует немецкий тягач Sitrak, потом европейцев опять догоняют китайцы: пятое место занимает самосвал Hongyan", – добавил Смирнов. Похожая ситуация сложилась в компаниях "Интерлизинг" и "СберЛизинг" , где первенство принадлежит маркам Shacman, Sitrak, Dongfeng, FAW, "Камаз".
https://1prime.ru/20241014/lada-852162192.html
https://1prime.ru/20241021/lada--852303343.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851766053_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1c3e76ea1408ca913f6a4653d4ac6f9d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
lada, автоваз, авто, лизинг
Lada, АвтоВАЗ, Авто, лизинг
05:18 23.10.2024
 
Названа модель - лидер рынка автолизинга в России

Lada продолжила лидировать на рынке автолизинга в России в III квартале 2024 года

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada e-Largus
Автомобиль Lada e-Largus - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Автомобили Lada остаются самыми популярными легковыми машинами в лизинге по итогам третьего квартала 2024 года, следует из данных, предоставленных лизинговыми компаниями РИА Новости.
"По итогам января-сентября 2024 года в "ВТБ Лизинг" в топ-5 марок в легковом сегменте вошли Lada, Haval, Geely, Chery, Exeed. Они суммарно заняли 68% от всех проданных в лизинг новых машин. По отдельности доли марок составили: Lada – 29%, Haval – 13%, Geely – 12%, Chery – 9%, Exeed – 5%", – рассказал генеральный директор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов.
Он добавил, что самой популярной моделью по итогам третьего квартала стала Lada Granta с долей 17%.
%Автомобиль Lada Granta - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
АвтоВАЗ начнет красить Lada Granta в новый цвет
14 октября, 12:05
Список лидеров продаж компании "Флит Автолизинг" (входит в ИГ "Инсайт") возглавила китайская модель Chery Arrizo 8. Генеральный директор компании Алексей Смирнов назвал наиболее популярные по итогам третьего квартала марки легковых авто: "китайская Chery Arrizo 8 на первом месте, затем российская Lada Granta седан, и опять китайские Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval Jolion и Changan Alsvin"
По информации "СберЛизинга", доля первой пятерки самых продаваемых авто составила 65%, среди которых: Lada, Geely, Haval, Chery, Changan.
Лизинговая компания "Интерлизинг" отмечает, что в отличие от аналогичного периода прошлого года, в топ автомобилей не вошли BMW и Mercedes-Benz - их в текущем году заместили более доступные для потребителей китайские марки. Lada, Geely, Haval, Tank, JAC стали лидерами рынка и составили почти половину всех продаж в сегменте.
ПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
АвтоВАЗ начал тестировать Lada Iskra Cross
21 октября, 15:42
РЕЙТИНГ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
В рейтинге грузовых автомобилей лидирующие позиции закрепились за китайскими производителями. "В грузовом сегменте в первую пятерку лидеров по доли в выдачах входят Sitrak (20%), Shacman (19%), FAW (14%), "Камаз" (10%) и Dongfeng (8%)", – приводит статистику "ВТБ Лизинг".
Гендиректор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов выделил модель Sitrak C7H, которая является наиболее востребованной у бизнеса, а ее доля на рынке всего нового грузового транспорта в первые девять месяцев 2024 года составила 19%.
"В сегменте грузовиков первое место по популярности у китайской FAW, второе и третье место – это тягачи Volvo, затем следует немецкий тягач Sitrak, потом европейцев опять догоняют китайцы: пятое место занимает самосвал Hongyan", – добавил Смирнов.
Похожая ситуация сложилась в компаниях "Интерлизинг" и "СберЛизинг" , где первенство принадлежит маркам Shacman, Sitrak, Dongfeng, FAW, "Камаз".
 
LadaАвтоВАЗАвтолизинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала