https://1prime.ru/20241023/lada-852343946.html
Названа модель - лидер рынка автолизинга в России
Названа модель - лидер рынка автолизинга в России - 23.10.2024, ПРАЙМ
Названа модель - лидер рынка автолизинга в России
Автомобили Lada остаются самыми популярными легковыми машинами в лизинге по итогам третьего квартала 2024 года, следует из данных, предоставленных лизинговыми... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T05:18+0300
2024-10-23T05:18+0300
2024-10-23T05:18+0300
lada
автоваз
авто
лизинг
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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Автомобили Lada остаются самыми популярными легковыми машинами в лизинге по итогам третьего квартала 2024 года, следует из данных, предоставленных лизинговыми компаниями РИА Новости. "По итогам января-сентября 2024 года в "ВТБ Лизинг" в топ-5 марок в легковом сегменте вошли Lada, Haval, Geely, Chery, Exeed. Они суммарно заняли 68% от всех проданных в лизинг новых машин. По отдельности доли марок составили: Lada – 29%, Haval – 13%, Geely – 12%, Chery – 9%, Exeed – 5%", – рассказал генеральный директор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов. Он добавил, что самой популярной моделью по итогам третьего квартала стала Lada Granta с долей 17%. Список лидеров продаж компании "Флит Автолизинг" (входит в ИГ "Инсайт") возглавила китайская модель Chery Arrizo 8. Генеральный директор компании Алексей Смирнов назвал наиболее популярные по итогам третьего квартала марки легковых авто: "китайская Chery Arrizo 8 на первом месте, затем российская Lada Granta седан, и опять китайские Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval Jolion и Changan Alsvin" По информации "СберЛизинга", доля первой пятерки самых продаваемых авто составила 65%, среди которых: Lada, Geely, Haval, Chery, Changan. Лизинговая компания "Интерлизинг" отмечает, что в отличие от аналогичного периода прошлого года, в топ автомобилей не вошли BMW и Mercedes-Benz - их в текущем году заместили более доступные для потребителей китайские марки. Lada, Geely, Haval, Tank, JAC стали лидерами рынка и составили почти половину всех продаж в сегменте. РЕЙТИНГ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В рейтинге грузовых автомобилей лидирующие позиции закрепились за китайскими производителями. "В грузовом сегменте в первую пятерку лидеров по доли в выдачах входят Sitrak (20%), Shacman (19%), FAW (14%), "Камаз" (10%) и Dongfeng (8%)", – приводит статистику "ВТБ Лизинг". Гендиректор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов выделил модель Sitrak C7H, которая является наиболее востребованной у бизнеса, а ее доля на рынке всего нового грузового транспорта в первые девять месяцев 2024 года составила 19%. "В сегменте грузовиков первое место по популярности у китайской FAW, второе и третье место – это тягачи Volvo, затем следует немецкий тягач Sitrak, потом европейцев опять догоняют китайцы: пятое место занимает самосвал Hongyan", – добавил Смирнов. Похожая ситуация сложилась в компаниях "Интерлизинг" и "СберЛизинг" , где первенство принадлежит маркам Shacman, Sitrak, Dongfeng, FAW, "Камаз".
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lada, автоваз, авто, лизинг
Lada, АвтоВАЗ, Авто, лизинг
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Автомобили Lada остаются самыми популярными легковыми машинами в лизинге по итогам третьего квартала 2024 года, следует из данных, предоставленных лизинговыми компаниями РИА Новости.
"По итогам января-сентября 2024 года в "ВТБ Лизинг" в топ-5 марок в легковом сегменте вошли Lada, Haval, Geely, Chery, Exeed. Они суммарно заняли 68% от всех проданных в лизинг новых машин. По отдельности доли марок составили: Lada – 29%, Haval – 13%, Geely – 12%, Chery – 9%, Exeed – 5%", – рассказал генеральный директор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов.
Он добавил, что самой популярной моделью по итогам третьего квартала стала Lada Granta с долей 17%.
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Список лидеров продаж компании "Флит Автолизинг" (входит в ИГ "Инсайт") возглавила китайская модель Chery Arrizo 8. Генеральный директор компании Алексей Смирнов назвал наиболее популярные по итогам третьего квартала марки легковых авто: "китайская Chery Arrizo 8 на первом месте, затем российская Lada Granta седан, и опять китайские Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval Jolion и Changan Alsvin"
По информации "СберЛизинга", доля первой пятерки самых продаваемых авто составила 65%, среди которых: Lada, Geely, Haval, Chery, Changan.
Лизинговая компания "Интерлизинг" отмечает, что в отличие от аналогичного периода прошлого года, в топ автомобилей не вошли BMW и Mercedes-Benz - их в текущем году заместили более доступные для потребителей китайские марки. Lada, Geely, Haval, Tank, JAC стали лидерами рынка и составили почти половину всех продаж в сегменте.
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РЕЙТИНГ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
В рейтинге грузовых автомобилей лидирующие позиции закрепились за китайскими производителями. "В грузовом сегменте в первую пятерку лидеров по доли в выдачах входят Sitrak (20%), Shacman (19%), FAW (14%), "Камаз" (10%) и Dongfeng (8%)", – приводит статистику "ВТБ Лизинг".
Гендиректор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов выделил модель Sitrak C7H, которая является наиболее востребованной у бизнеса, а ее доля на рынке всего нового грузового транспорта в первые девять месяцев 2024 года составила 19%.
"В сегменте грузовиков первое место по популярности у китайской FAW, второе и третье место – это тягачи Volvo, затем следует немецкий тягач Sitrak, потом европейцев опять догоняют китайцы: пятое место занимает самосвал Hongyan", – добавил Смирнов.
Похожая ситуация сложилась в компаниях "Интерлизинг" и "СберЛизинг" , где первенство принадлежит маркам Shacman, Sitrak, Dongfeng, FAW, "Камаз".