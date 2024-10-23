https://1prime.ru/20241023/lexus--852348064.html

"За рулем" назвал внедорожник, который входит в топ-5 самых надежных

"За рулем" назвал внедорожник, который входит в топ-5 самых надежных - 23.10.2024, ПРАЙМ

"За рулем" назвал внедорожник, который входит в топ-5 самых надежных

Россиянам рассказали, какой надежный внедорожник с пробегом можно приобрести за 2,5 миллиона рублей. Об этом пишут эксперты журнала "За рулем". | 23.10.2024, ПРАЙМ

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россия

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lexus

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россиянам рассказали, какой надежный внедорожник с пробегом можно приобрести за 2,5 миллиона рублей. Об этом пишут эксперты журнала "За рулем".Так, речь идет об автомобиле Lexus GX, который, по данным портала iSeeCars, входит в список самых надежных машин. Внедорожник доступен доступен в шести- и семиместных версиях, а в России продавалась только модификация с мощным V8 4.6 (296 л.с.). Что касается надежности машины, то Lexus GX занимает пятое место среди самых выносливых SUV.Стоимость автомобиля на российском рынке зависит от года выпуска и состояния машины. Издание пишет, что, например, модель 2010 года с пробегом около 160 000 км может стоить около 3,5 млн рублей.Марка Lexus входит в премиум сегмент, поэтому, как пишет журнал, дешевле, чем за 2,5 миллиона рублей, машину не найти даже при пробегах более 300 тысяч километров.

https://1prime.ru/20241022/avto-852312230.html

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россия, авторынок рф, lexus