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Минфин обяжет аффинажные заводы отслеживать поставки сырья драгметаллов - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Минфин обяжет аффинажные заводы отслеживать поставки сырья драгметаллов
Минфин обяжет аффинажные заводы отслеживать поставки сырья драгметаллов - 23.10.2024, ПРАЙМ
Минфин обяжет аффинажные заводы отслеживать поставки сырья драгметаллов
Минфин РФ подготовил поправки в закон о драгметаллах, согласно которым аффинажные организации будут обязаны отслеживать цепочки поставок сырья с содержанием... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T09:42+0300
2024-10-23T09:42+0300
экономика
россия
минфин
драгметаллы
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил поправки в закон о драгметаллах, согласно которым аффинажные организации будут обязаны отслеживать цепочки поставок сырья с содержанием драгоценных металлов, а также получат право не принимать его на аффинаж, если источник происхождения не установлен. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Проект разработан для совершенствования механизма проверки аффинажными организациями наличия у контрагентов лицензий на добычу золота и иных документов, подтверждающих легальность происхождения драгоценного металла, при совершении сделок с ним. Предполагается, что при проверке на всех этапах оборота будет использоваться Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгметаллов и драгкамней и изделий из них (ГИИС ДМДК), отмечается в пояснительной записке. "При поступлении на аффинаж сырья, содержащего драгоценные металлы, аффинажными организациями посредством ГИИС ДМДК устанавливается прослеживаемость (учет) поставок сырья по каждой партии. Аффинажные организации выявляют партии сырья, содержащего драгоценные металлы, прослеживаемость (учет) которых не обеспечена,‎ не имеющие подтверждения их подлинности и легальности происхождения", - указывается в тексте проекта. К партиям неподтвержденного происхождения при этом относятся партии сырья, содержащие драгметаллы, операции ‎в отношении которых осуществляются с нарушением обязательных требований в области производства, использования и обращения драгоценных металлов, а также те партии, основанием регистрации которых в ГИИС ДМДК является акт инвентаризации. "Аффинажные организации вправе отказать в приеме на аффинаж партий сырья, содержащего драгоценные металлы, если их прослеживаемость (учет) в ГИИС ДМДК не установлена", - говорится в проекте. Ожидается, что соответствующий закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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россия, минфин, драгметаллы
Экономика, РОССИЯ, МИНФИН, драгметаллы
09:42 23.10.2024
 
Минфин обяжет аффинажные заводы отслеживать поставки сырья драгметаллов

Минфин хочет обязать аффинажные заводы отслеживать поставки сырья драгметаллов

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил поправки в закон о драгметаллах, согласно которым аффинажные организации будут обязаны отслеживать цепочки поставок сырья с содержанием драгоценных металлов, а также получат право не принимать его на аффинаж, если источник происхождения не установлен. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Проект разработан для совершенствования механизма проверки аффинажными организациями наличия у контрагентов лицензий на добычу золота и иных документов, подтверждающих легальность происхождения драгоценного металла, при совершении сделок с ним. Предполагается, что при проверке на всех этапах оборота будет использоваться Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгметаллов и драгкамней и изделий из них (ГИИС ДМДК), отмечается в пояснительной записке.
"При поступлении на аффинаж сырья, содержащего драгоценные металлы, аффинажными организациями посредством ГИИС ДМДК устанавливается прослеживаемость (учет) поставок сырья по каждой партии. Аффинажные организации выявляют партии сырья, содержащего драгоценные металлы, прослеживаемость (учет) которых не обеспечена,‎ не имеющие подтверждения их подлинности и легальности происхождения", - указывается в тексте проекта.
К партиям неподтвержденного происхождения при этом относятся партии сырья, содержащие драгметаллы, операции ‎в отношении которых осуществляются с нарушением обязательных требований в области производства, использования и обращения драгоценных металлов, а также те партии, основанием регистрации которых в ГИИС ДМДК является акт инвентаризации.
"Аффинажные организации вправе отказать в приеме на аффинаж партий сырья, содержащего драгоценные металлы, если их прослеживаемость (учет) в ГИИС ДМДК не установлена", - говорится в проекте.
Ожидается, что соответствующий закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
 
ЭкономикаРОССИЯМИНФИНдрагметаллы
 
 
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