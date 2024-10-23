Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик ЦРУ оценил потери НАТО на Украине - 23.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241023/nato-852383165.html
Аналитик ЦРУ оценил потери НАТО на Украине
Аналитик ЦРУ оценил потери НАТО на Украине - 23.10.2024, ПРАЙМ
Аналитик ЦРУ оценил потери НАТО на Украине
НАТО понесла значительные потери, поставляя вооружения Киеву, заявил в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T22:57+0300
2024-10-23T22:58+0300
спецоперация на украине
украина
потери
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. НАТО понесла значительные потери, поставляя вооружения Киеву, заявил в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.По его словам, российские войска "значительно сократили не только людские ресурсы, но и технику, физические ресурсы армии НАТО, которая воюет на Украине в форме ВСУ".При этом аналитик подчеркнул, что потери, понесенные в конфликте, невосполнимы для Украины, поскольку Западу не хватает производственных мощностей для восполнения запасов вооружений.Танки, бронетранспортеры, ракеты HIMARS и Patriot, гаубицы - этого нет не только в США, но также и в ФРГ, Франции и Великобритании, заключил Джонсон.
https://1prime.ru/20241023/briks-852359651.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, потери, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, потери, НАТО
22:57 23.10.2024 (обновлено: 22:58 23.10.2024)
 
Аналитик ЦРУ оценил потери НАТО на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: НАТО потеряла на Украине резервы вооружений

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. НАТО понесла значительные потери, поставляя вооружения Киеву, заявил в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, российские войска "значительно сократили не только людские ресурсы, но и технику, физические ресурсы армии НАТО, которая воюет на Украине в форме ВСУ".
При этом аналитик подчеркнул, что потери, понесенные в конфликте, невосполнимы для Украины, поскольку Западу не хватает производственных мощностей для восполнения запасов вооружений.
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС
Вчера, 13:10
Танки, бронетранспортеры, ракеты HIMARS и Patriot, гаубицы - этого нет не только в США, но также и в ФРГ, Франции и Великобритании, заключил Джонсон.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАпотериНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала