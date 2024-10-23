https://1prime.ru/20241023/nato-852383165.html

Аналитик ЦРУ оценил потери НАТО на Украине

Аналитик ЦРУ оценил потери НАТО на Украине - 23.10.2024, ПРАЙМ

Аналитик ЦРУ оценил потери НАТО на Украине

НАТО понесла значительные потери, поставляя вооружения Киеву, заявил в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T22:57+0300

2024-10-23T22:57+0300

2024-10-23T22:58+0300

спецоперация на украине

украина

потери

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. НАТО понесла значительные потери, поставляя вооружения Киеву, заявил в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.По его словам, российские войска "значительно сократили не только людские ресурсы, но и технику, физические ресурсы армии НАТО, которая воюет на Украине в форме ВСУ".При этом аналитик подчеркнул, что потери, понесенные в конфликте, невосполнимы для Украины, поскольку Западу не хватает производственных мощностей для восполнения запасов вооружений.Танки, бронетранспортеры, ракеты HIMARS и Patriot, гаубицы - этого нет не только в США, но также и в ФРГ, Франции и Великобритании, заключил Джонсон.

https://1prime.ru/20241023/briks-852359651.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, потери, нато