https://1prime.ru/20241023/nato-852383165.html
Аналитик ЦРУ оценил потери НАТО на Украине
Аналитик ЦРУ оценил потери НАТО на Украине - 23.10.2024, ПРАЙМ
Аналитик ЦРУ оценил потери НАТО на Украине
НАТО понесла значительные потери, поставляя вооружения Киеву, заявил в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T22:57+0300
2024-10-23T22:57+0300
2024-10-23T22:58+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. НАТО понесла значительные потери, поставляя вооружения Киеву, заявил в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.По его словам, российские войска "значительно сократили не только людские ресурсы, но и технику, физические ресурсы армии НАТО, которая воюет на Украине в форме ВСУ".При этом аналитик подчеркнул, что потери, понесенные в конфликте, невосполнимы для Украины, поскольку Западу не хватает производственных мощностей для восполнения запасов вооружений.Танки, бронетранспортеры, ракеты HIMARS и Patriot, гаубицы - этого нет не только в США, но также и в ФРГ, Франции и Великобритании, заключил Джонсон.
https://1prime.ru/20241023/briks-852359651.html
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украина, потери, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, потери, НАТО
Аналитик ЦРУ оценил потери НАТО на Украине
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: НАТО потеряла на Украине резервы вооружений
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ.
НАТО понесла значительные потери, поставляя вооружения Киеву, заявил в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive
экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, российские войска "значительно сократили не только людские ресурсы, но и технику, физические ресурсы армии НАТО, которая воюет на Украине в форме ВСУ".
При этом аналитик подчеркнул, что потери, понесенные в конфликте, невосполнимы для Украины, поскольку Западу не хватает производственных мощностей для восполнения запасов вооружений.
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Танки, бронетранспортеры, ракеты HIMARS и Patriot, гаубицы - этого нет не только в США, но также и в ФРГ, Франции и Великобритании, заключил Джонсон.