https://1prime.ru/20241023/neft-852362445.html

Россия сохранила статус лидера по поставкам нефти в Индию

Россия сохранила статус лидера по поставкам нефти в Индию - 23.10.2024, ПРАЙМ

Россия сохранила статус лидера по поставкам нефти в Индию

Россия сохранила за собой позицию в качестве основного поставщика нефти в Индию, с долей в 39 процентов, передает издание The Economic Times со ссылкой на... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T14:21+0300

2024-10-23T14:21+0300

2024-10-23T14:21+0300

энергетика

россия

индия

нефть

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россия сохранила за собой позицию в качестве основного поставщика нефти в Индию, с долей в 39 процентов, передает издание The Economic Times со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.Согласно материалу, это удалось благодаря привлекательной стоимости российских энергоресурсов. Ирак и Саудовская Аравия являются вторыми по величине партнерами Индии по поставкам нефти, с долями 18 и 13 процентов соответственно. Однако их показатели снизились на 0,5 процента в последний год.Тем временем, ОАЭ и США увеличили свои поставки в Индию до 8 и 5,5 процента соответственно. В общей сложности, Индия приобретает нефть на четыре процента больше, чем год назад.Согласно данным ОПЕК, в августе доля российской нефти в структуре индийского импорта снизилась с 45 до 40 процентов.

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индия

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россия, индия, нефть