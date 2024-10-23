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Россия сохранила статус лидера по поставкам нефти в Индию - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Россия сохранила статус лидера по поставкам нефти в Индию
Россия сохранила статус лидера по поставкам нефти в Индию - 23.10.2024, ПРАЙМ
Россия сохранила статус лидера по поставкам нефти в Индию
Россия сохранила за собой позицию в качестве основного поставщика нефти в Индию, с долей в 39 процентов, передает издание The Economic Times со ссылкой на... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T14:21+0300
2024-10-23T14:21+0300
энергетика
россия
индия
нефть
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россия сохранила за собой позицию в качестве основного поставщика нефти в Индию, с долей в 39 процентов, передает издание The Economic Times со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.Согласно материалу, это удалось благодаря привлекательной стоимости российских энергоресурсов. Ирак и Саудовская Аравия являются вторыми по величине партнерами Индии по поставкам нефти, с долями 18 и 13 процентов соответственно. Однако их показатели снизились на 0,5 процента в последний год.Тем временем, ОАЭ и США увеличили свои поставки в Индию до 8 и 5,5 процента соответственно. В общей сложности, Индия приобретает нефть на четыре процента больше, чем год назад.Согласно данным ОПЕК, в августе доля российской нефти в структуре индийского импорта снизилась с 45 до 40 процентов.
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россия, индия, нефть
Энергетика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Нефть
14:21 23.10.2024
 
Россия сохранила статус лидера по поставкам нефти в Индию

The Economic Times: Россия осталась главным поставщиком нефти в Индию

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россия сохранила за собой позицию в качестве основного поставщика нефти в Индию, с долей в 39 процентов, передает издание The Economic Times со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.
Согласно материалу, это удалось благодаря привлекательной стоимости российских энергоресурсов. Ирак и Саудовская Аравия являются вторыми по величине партнерами Индии по поставкам нефти, с долями 18 и 13 процентов соответственно. Однако их показатели снизились на 0,5 процента в последний год.
Тем временем, ОАЭ и США увеличили свои поставки в Индию до 8 и 5,5 процента соответственно. В общей сложности, Индия приобретает нефть на четыре процента больше, чем год назад.
Согласно данным ОПЕК, в августе доля российской нефти в структуре индийского импорта снизилась с 45 до 40 процентов.
НЛМК - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
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