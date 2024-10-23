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"План провалился". На Западе раскрыли, с чем столкнулись ВСУ - 23.10.2024, ПРАЙМ
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"План провалился". На Западе раскрыли, с чем столкнулись ВСУ
"План провалился". На Западе раскрыли, с чем столкнулись ВСУ - 23.10.2024, ПРАЙМ
"План провалился". На Западе раскрыли, с чем столкнулись ВСУ
Вооруженные силы Украины испытывают критическую нехватку личного состава, а план Киева по мобилизации потерпел крах. Об этом рассказал в своем блоге на YouTube... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T17:48+0300
2024-10-23T17:49+0300
спецоперация на украине
всу
мобилизация на украине
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины испытывают критическую нехватку личного состава, а план Киева по мобилизации потерпел крах. Об этом рассказал в своем блоге на YouTube британский военный эксперт Александр Меркурис.В частности, он заявил: "План мобилизации, который Украина инициировала весной этого года, фактически провалился".При этом Меркурис подчеркнул, что у Вооруженных сил Украины не получилось набрать необходимое количество солдат, а новобранцы не прошли соответствующую подготовку и у них отсутствует мотивация.В настоящий момент действующие украинские военнослужащие, по словам эксперта, ощущают себя деморализованными, потому что не происходит ротация, а без подкрепления их ждет верная гибель.
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всу, мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, ВСУ, мобилизация на Украине
17:48 23.10.2024 (обновлено: 17:49 23.10.2024)
 
"План провалился". На Западе раскрыли, с чем столкнулись ВСУ

Британский эксперт Меркурис: Украина провалила план мобилизации

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины испытывают критическую нехватку личного состава, а план Киева по мобилизации потерпел крах. Об этом рассказал в своем блоге на YouTube британский военный эксперт Александр Меркурис.
В частности, он заявил: "План мобилизации, который Украина инициировала весной этого года, фактически провалился".
При этом Меркурис подчеркнул, что у Вооруженных сил Украины не получилось набрать необходимое количество солдат, а новобранцы не прошли соответствующую подготовку и у них отсутствует мотивация.
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В настоящий момент действующие украинские военнослужащие, по словам эксперта, ощущают себя деморализованными, потому что не происходит ротация, а без подкрепления их ждет верная гибель.
 
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