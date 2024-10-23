https://1prime.ru/20241023/svo-852369902.html

"План провалился". На Западе раскрыли, с чем столкнулись ВСУ

"План провалился". На Западе раскрыли, с чем столкнулись ВСУ - 23.10.2024, ПРАЙМ

"План провалился". На Западе раскрыли, с чем столкнулись ВСУ

Вооруженные силы Украины испытывают критическую нехватку личного состава, а план Киева по мобилизации потерпел крах. Об этом рассказал в своем блоге на YouTube... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T17:48+0300

2024-10-23T17:48+0300

2024-10-23T17:49+0300

спецоперация на украине

всу

мобилизация на украине

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины испытывают критическую нехватку личного состава, а план Киева по мобилизации потерпел крах. Об этом рассказал в своем блоге на YouTube британский военный эксперт Александр Меркурис.В частности, он заявил: "План мобилизации, который Украина инициировала весной этого года, фактически провалился".При этом Меркурис подчеркнул, что у Вооруженных сил Украины не получилось набрать необходимое количество солдат, а новобранцы не прошли соответствующую подготовку и у них отсутствует мотивация.В настоящий момент действующие украинские военнослужащие, по словам эксперта, ощущают себя деморализованными, потому что не происходит ротация, а без подкрепления их ждет верная гибель.

https://1prime.ru/20241022/svo-852343344.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, мобилизация на украине