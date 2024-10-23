https://1prime.ru/20241023/toyota-852353282.html
В России продается самый надежный в мире автомобиль в одном экземпляре
В России продается самый надежный в мире автомобиль в одном экземпляре - 23.10.2024, ПРАЙМ
В России продается самый надежный в мире автомобиль в одном экземпляре
Рамный внедорожник Toyota 4Runner, признанный самым надежным автомобилем мира по версии экспертов из США, предлагается в России в единственном экземпляре по... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T11:39+0300
2024-10-23T11:39+0300
2024-10-23T11:39+0300
авто
toyota
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850719356_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_036582ccf19ac28ba16de40182aa0efe.png
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Рамный внедорожник Toyota 4Runner, признанный самым надежным автомобилем мира по версии экспертов из США, предлагается в России в единственном экземпляре по цене 11,550 миллиона рублей, пишет "За рулем".Автомобиль 2023 года в версии TRD Pro продается крупным дилером из Санкт-Петербурга. Модификация отличается мощным сварным багажником на крыше и переработанной подвеской с амортизаторами Fox и пружинами TRD.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСреди предлагаемых опций — адаптивный круиз-контроль, многозонный климат-контроль, люк в крыше, бесключевой доступ, мультимедийный комплекс с навигацией и спутниковым радио, премиальная акустика.Под капотом машины расположен 4,0-литровый атмосферник V6 мощностью 273 лошадиных сил и пятиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод полный с раздаткой и понижающим рядом передач.
https://1prime.ru/20241022/avto-852312930.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850719356_67:0:835:576_1920x0_80_0_0_cac945c10664f59d4ee363a225ce7a92.png
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, toyota
В России продается самый надежный в мире автомобиль в одном экземпляре
ЗР: Toyota 4Runner предлагается в России в одном экземпляре за 11,55 млн рублей
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Рамный внедорожник Toyota 4Runner, признанный самым надежным автомобилем мира по версии экспертов из США, предлагается в России в единственном экземпляре по цене 11,550 миллиона рублей, пишет "За рулем".
Автомобиль 2023 года в версии TRD Pro продается крупным дилером из Санкт-Петербурга. Модификация отличается мощным сварным багажником на крыше и переработанной подвеской с амортизаторами Fox и пружинами TRD.
Среди предлагаемых опций — адаптивный круиз-контроль, многозонный климат-контроль, люк в крыше, бесключевой доступ, мультимедийный комплекс с навигацией и спутниковым радио, премиальная акустика.
Названы самые мощные авто, которые стоят дешевле двух миллионов рублей
Под капотом машины расположен 4,0-литровый атмосферник V6 мощностью 273 лошадиных сил и пятиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод полный с раздаткой и понижающим рядом передач.