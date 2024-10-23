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В России продается самый надежный в мире автомобиль в одном экземпляре - 23.10.2024, ПРАЙМ
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В России продается самый надежный в мире автомобиль в одном экземпляре
В России продается самый надежный в мире автомобиль в одном экземпляре - 23.10.2024, ПРАЙМ
В России продается самый надежный в мире автомобиль в одном экземпляре
Рамный внедорожник Toyota 4Runner, признанный самым надежным автомобилем мира по версии экспертов из США, предлагается в России в единственном экземпляре по... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T11:39+0300
2024-10-23T11:39+0300
авто
toyota
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Рамный внедорожник Toyota 4Runner, признанный самым надежным автомобилем мира по версии экспертов из США, предлагается в России в единственном экземпляре по цене 11,550 миллиона рублей, пишет "За рулем".Автомобиль 2023 года в версии TRD Pro продается крупным дилером из Санкт-Петербурга. Модификация отличается мощным сварным багажником на крыше и переработанной подвеской с амортизаторами Fox и пружинами TRD.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСреди предлагаемых опций — адаптивный круиз-контроль, многозонный климат-контроль, люк в крыше, бесключевой доступ, мультимедийный комплекс с навигацией и спутниковым радио, премиальная акустика.Под капотом машины расположен 4,0-литровый атмосферник V6 мощностью 273 лошадиных сил и пятиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод полный с раздаткой и понижающим рядом передач.
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авто, toyota
Авто, Toyota
11:39 23.10.2024
 
В России продается самый надежный в мире автомобиль в одном экземпляре

ЗР: Toyota 4Runner предлагается в России в одном экземпляре за 11,55 млн рублей

© Фото : ToyotaАвтомобиль Toyota Land Cruiser Prado
Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© Фото : Toyota
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Рамный внедорожник Toyota 4Runner, признанный самым надежным автомобилем мира по версии экспертов из США, предлагается в России в единственном экземпляре по цене 11,550 миллиона рублей, пишет "За рулем".
Автомобиль 2023 года в версии TRD Pro продается крупным дилером из Санкт-Петербурга. Модификация отличается мощным сварным багажником на крыше и переработанной подвеской с амортизаторами Fox и пружинами TRD.
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Среди предлагаемых опций — адаптивный круиз-контроль, многозонный климат-контроль, люк в крыше, бесключевой доступ, мультимедийный комплекс с навигацией и спутниковым радио, премиальная акустика.
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
Названы самые мощные авто, которые стоят дешевле двух миллионов рублей
Вчера, 09:33
Под капотом машины расположен 4,0-литровый атмосферник V6 мощностью 273 лошадиных сил и пятиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод полный с раздаткой и понижающим рядом передач.
 
АвтоToyota
 
 
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