https://1prime.ru/20241023/toyota-852353282.html

В России продается самый надежный в мире автомобиль в одном экземпляре

В России продается самый надежный в мире автомобиль в одном экземпляре - 23.10.2024, ПРАЙМ

В России продается самый надежный в мире автомобиль в одном экземпляре

Рамный внедорожник Toyota 4Runner, признанный самым надежным автомобилем мира по версии экспертов из США, предлагается в России в единственном экземпляре по... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T11:39+0300

2024-10-23T11:39+0300

2024-10-23T11:39+0300

авто

toyota

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850719356_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_036582ccf19ac28ba16de40182aa0efe.png

МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Рамный внедорожник Toyota 4Runner, признанный самым надежным автомобилем мира по версии экспертов из США, предлагается в России в единственном экземпляре по цене 11,550 миллиона рублей, пишет "За рулем".Автомобиль 2023 года в версии TRD Pro продается крупным дилером из Санкт-Петербурга. Модификация отличается мощным сварным багажником на крыше и переработанной подвеской с амортизаторами Fox и пружинами TRD.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСреди предлагаемых опций — адаптивный круиз-контроль, многозонный климат-контроль, люк в крыше, бесключевой доступ, мультимедийный комплекс с навигацией и спутниковым радио, премиальная акустика.Под капотом машины расположен 4,0-литровый атмосферник V6 мощностью 273 лошадиных сил и пятиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод полный с раздаткой и понижающим рядом передач.

https://1prime.ru/20241022/avto-852312930.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, toyota