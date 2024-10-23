https://1prime.ru/20241023/ukraina-852366275.html

"Надежды рухнули": на Западе раскрыли судьбу Украины после СВО

"Надежды рухнули": на Западе раскрыли судьбу Украины после СВО - 23.10.2024, ПРАЙМ

"Надежды рухнули": на Западе раскрыли судьбу Украины после СВО

Украине грозит поражение в конфликте с Россией, и Запад не будет помогать ей изменить ситуацию, говорится в материале издания Parlamentní listy. | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T15:57+0300

2024-10-23T15:57+0300

2024-10-23T15:57+0300

спецоперация на украине

сво

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852181978_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_1acf2618c8dd43eead4e5a12cac01442.jpg

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Украине грозит поражение в конфликте с Россией, и Запад не будет помогать ей изменить ситуацию, говорится в материале издания Parlamentní listy."У Запада тоже проблемы. Надежды на быстрый разгром российской армии и режима в Москве рухнули. Украине грозит военное поражение со всеми последствиями для ее государственности", — сказано в публикации.После теракта ВСУ в Курской области президент России Владимир Путин заявил, что не будет вести переговоры с теми, кто атакует мирное население и гражданскую инфраструктуру, а также создает угрозу для атомных объектов.Предложения Москвы по урегулированию конфликта включают признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов, нейтральный и безъядерный статус Украины и снятие антироссийских санкций. Однако Киев отклонил эти предложения.

https://1prime.ru/20241022/vsu-852331114.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сво, всу