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"Надежды рухнули": на Западе раскрыли судьбу Украины после СВО - 23.10.2024, ПРАЙМ
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"Надежды рухнули": на Западе раскрыли судьбу Украины после СВО
"Надежды рухнули": на Западе раскрыли судьбу Украины после СВО - 23.10.2024, ПРАЙМ
"Надежды рухнули": на Западе раскрыли судьбу Украины после СВО
Украине грозит поражение в конфликте с Россией, и Запад не будет помогать ей изменить ситуацию, говорится в материале издания Parlamentní listy. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T15:57+0300
2024-10-23T15:57+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Украине грозит поражение в конфликте с Россией, и Запад не будет помогать ей изменить ситуацию, говорится в материале издания Parlamentní listy."У Запада тоже проблемы. Надежды на быстрый разгром российской армии и режима в Москве рухнули. Украине грозит военное поражение со всеми последствиями для ее государственности", — сказано в публикации.После теракта ВСУ в Курской области президент России Владимир Путин заявил, что не будет вести переговоры с теми, кто атакует мирное население и гражданскую инфраструктуру, а также создает угрозу для атомных объектов.Предложения Москвы по урегулированию конфликта включают признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов, нейтральный и безъядерный статус Украины и снятие антироссийских санкций. Однако Киев отклонил эти предложения.
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сво, всу
Спецоперация на Украине, СВО, ВСУ
15:57 23.10.2024
 
"Надежды рухнули": на Западе раскрыли судьбу Украины после СВО

Parlamentní listy: Украине грозит военное поражение со всеми последствиями

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗанятия по минно-взрывному делу в инженерном подразделении ЦВО в ЛНР
Занятия по минно-взрывному делу в инженерном подразделении ЦВО в ЛНР - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Украине грозит поражение в конфликте с Россией, и Запад не будет помогать ей изменить ситуацию, говорится в материале издания Parlamentní listy.
"У Запада тоже проблемы. Надежды на быстрый разгром российской армии и режима в Москве рухнули. Украине грозит военное поражение со всеми последствиями для ее государственности", — сказано в публикации.
После теракта ВСУ в Курской области президент России Владимир Путин заявил, что не будет вести переговоры с теми, кто атакует мирное население и гражданскую инфраструктуру, а также создает угрозу для атомных объектов.
Предложения Москвы по урегулированию конфликта включают признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов, нейтральный и безъядерный статус Украины и снятие антироссийских санкций. Однако Киев отклонил эти предложения.
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