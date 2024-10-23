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СФ одобрил использование котировок Urals в расчете налогов для нефтяников

СФ одобрил использование котировок Urals в расчете налогов для нефтяников - 23.10.2024, ПРАЙМ

СФ одобрил использование котировок Urals в расчете налогов для нефтяников

Сенаторы одобрили закон, который в том числе предусматривает использование с 2025 года для расчета налогов нефтяникам котировок российской нефти Urals на базисе | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T11:36+0300

2024-10-23T11:36+0300

2024-10-23T11:36+0300

энергетика

россия

совет федерации

urals

российская нефть

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который в том числе предусматривает использование с 2025 года для расчета налогов нефтяникам котировок российской нефти Urals на базисе FOB (цена без учета транспортных и страховых расходов на доставку из российских портов) вместо котировок Brent и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). По предложению нефтяных компаний при расчете нефтяных налогов исключаются котировки Brent и Санкт-Петербургской биржи, остается только котировка Urals FOB, пояснял ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Так как при планировании проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы учитывалась только эта котировка, то на доходах бюджета это никак не отразится, подчеркивал он. Кроме того, документом продлеваются на пять лет льготы по НДПИ для трудноизвлекаемых баженовских нефтяных залежей в целях стимулирования их разработки, а также для месторождения им. Владимира Филановского на Каспии, которое разрабатывает "Лукойл". Одновременно начиная с 2025 года и до конца действия льготы по НДПИ при разработке этого месторождения устанавливается ставка налога на прибыль в размере 34%. Это изменение вносится, чтобы обеспечить дополнительные доходы бюджета, объяснял Сазанов. Доля трудноизвлекаемой нефти в РФ, по данным Роснедр, составляет около 60-65% общего объема запасов. Вице-премьер Александр Новак в прошлом году говорил, что доля добычи трудноизвлекаемой нефти в стране может увеличиться с нынешних 30% (166 миллионов тонн в год) до 70% к 2050 году. Он также отмечал, что правительство не исключает введения дополнительных льгот для трудноизвлекаемых запасов. Закон, содержащий и другие нормы, должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.

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россия, совет федерации, urals, российская нефть