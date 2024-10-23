https://1prime.ru/20241023/urals--852353042.html
СФ одобрил использование котировок Urals в расчете налогов для нефтяников
СФ одобрил использование котировок Urals в расчете налогов для нефтяников - 23.10.2024, ПРАЙМ
СФ одобрил использование котировок Urals в расчете налогов для нефтяников
Сенаторы одобрили закон, который в том числе предусматривает использование с 2025 года для расчета налогов нефтяникам котировок российской нефти Urals на базисе | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T11:36+0300
2024-10-23T11:36+0300
2024-10-23T11:36+0300
энергетика
россия
совет федерации
urals
российская нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/28/841402873_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ce74659a3c6d0c4a4078bedb82c1353a.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который в том числе предусматривает использование с 2025 года для расчета налогов нефтяникам котировок российской нефти Urals на базисе FOB (цена без учета транспортных и страховых расходов на доставку из российских портов) вместо котировок Brent и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). По предложению нефтяных компаний при расчете нефтяных налогов исключаются котировки Brent и Санкт-Петербургской биржи, остается только котировка Urals FOB, пояснял ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Так как при планировании проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы учитывалась только эта котировка, то на доходах бюджета это никак не отразится, подчеркивал он. Кроме того, документом продлеваются на пять лет льготы по НДПИ для трудноизвлекаемых баженовских нефтяных залежей в целях стимулирования их разработки, а также для месторождения им. Владимира Филановского на Каспии, которое разрабатывает "Лукойл". Одновременно начиная с 2025 года и до конца действия льготы по НДПИ при разработке этого месторождения устанавливается ставка налога на прибыль в размере 34%. Это изменение вносится, чтобы обеспечить дополнительные доходы бюджета, объяснял Сазанов. Доля трудноизвлекаемой нефти в РФ, по данным Роснедр, составляет около 60-65% общего объема запасов. Вице-премьер Александр Новак в прошлом году говорил, что доля добычи трудноизвлекаемой нефти в стране может увеличиться с нынешних 30% (166 миллионов тонн в год) до 70% к 2050 году. Он также отмечал, что правительство не исключает введения дополнительных льгот для трудноизвлекаемых запасов. Закон, содержащий и другие нормы, должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.
https://1prime.ru/20241021/gosduma-852298631.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/28/841402873_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_afc6842555e8bac03264be8300f12090.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации, urals, российская нефть
Энергетика, РОССИЯ, Совет Федерации, Urals, российская нефть
СФ одобрил использование котировок Urals в расчете налогов для нефтяников
Совфед поддержал использование котировок Urals в расчете налогов для нефтяников
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который в том числе предусматривает использование с 2025 года для расчета налогов нефтяникам котировок российской нефти Urals на базисе FOB (цена без учета транспортных и страховых расходов на доставку из российских портов) вместо котировок Brent и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
По предложению нефтяных компаний при расчете нефтяных налогов исключаются котировки Brent и Санкт-Петербургской биржи, остается только котировка Urals FOB, пояснял ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Так как при планировании проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы учитывалась только эта котировка, то на доходах бюджета это никак не отразится, подчеркивал он.
В ГД одобрили использование котировок Urals в расчетах налогов нефтяникам
Кроме того, документом продлеваются на пять лет льготы по НДПИ для трудноизвлекаемых баженовских нефтяных залежей в целях стимулирования их разработки, а также для месторождения им. Владимира Филановского на Каспии, которое разрабатывает "Лукойл". Одновременно начиная с 2025 года и до конца действия льготы по НДПИ при разработке этого месторождения устанавливается ставка налога на прибыль в размере 34%. Это изменение вносится, чтобы обеспечить дополнительные доходы бюджета, объяснял Сазанов.
Доля трудноизвлекаемой нефти в РФ, по данным Роснедр, составляет около 60-65% общего объема запасов. Вице-премьер Александр Новак в прошлом году говорил, что доля добычи трудноизвлекаемой нефти в стране может увеличиться с нынешних 30% (166 миллионов тонн в год) до 70% к 2050 году. Он также отмечал, что правительство не исключает введения дополнительных льгот для трудноизвлекаемых запасов.
Закон, содержащий и другие нормы, должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.