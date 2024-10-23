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Юань начал торги 23 октября ростом

Юань начал торги 23 октября ростом - 23.10.2024, ПРАЙМ

Юань начал торги 23 октября ростом

Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды прибавляет до 13,56 рубля, следует из данных Московской биржи. | 23.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды прибавляет до 13,56 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.07 мск повышается на 2 копейки, до 13,56 рубля.

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мосбиржа, юань