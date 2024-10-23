https://1prime.ru/20241023/yuan-852380935.html

Юань завершил торги снижением

Юань завершил торги снижением - 23.10.2024, ПРАЙМ

Юань завершил торги снижением

Рубль по итогам торгов вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,54 рубля, следует из данных Московской биржи. | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T19:40+0300

2024-10-23T19:40+0300

2024-10-23T19:41+0300

китайский юань

мосбиржа

юань

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,54 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 1 копейку, до 13,54 рубля.

https://1prime.ru/20241022/yuan-852341025.html

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