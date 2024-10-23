https://1prime.ru/20241023/zelenskiy-852370027.html

"Осознавая нереальность". Зеленский готовит украинцев к поражению

"Осознавая нереальность". Зеленский готовит украинцев к поражению - 23.10.2024, ПРАЙМ

"Осознавая нереальность". Зеленский готовит украинцев к поражению

Заявляя о возможности создать ядерное оружие, Владимир Зеленский тем самым готовит граждан Украины к поражению в конфликте. Такое мнение высказывается в... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T18:23+0300

2024-10-23T18:23+0300

2024-10-23T18:24+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

поражение

мнение

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Заявляя о возможности создать ядерное оружие, Владимир Зеленский тем самым готовит граждан Украины к поражению в конфликте. Такое мнение высказывается в публикации издания Do Rzeczy.Как пишет издание, украинский лидер, с одной стороны, обращается к западным союзникам, с другой же стороны, говорит об идее создания ядерного оружия как "последнего украинского вундерваффе, способного переломить ход конфликта". При этом авторы статьи выражают уверенность, что Зеленский, "осознавая нереальность этих планов, готовит оправдание перед своим обществом".В последнее время выступления Зеленского, как утверждается в публикации, ориентированы на внутреннюю аудиторию - украинский лидер пытается убедить своих граждан, что якобы еще не все потеряно. И эти попытки делаются в условиях, когда украинские войска, находясь в крайне неблагоприятном положении на фронте, не имеют никаких перспектив изменить ситуацию, говорится в статье.Сам Зеленский прекрасно понимает, что Запад может не согласиться с его "планом победы". Но если они отвергнут этот план, украинский лидер получит все, что ему нужно для оправдания перед своими гражданами, - будет указывать на "предательство" западных союзников, заключают авторы статьи.

https://1prime.ru/20241021/zelenskiy-852292994.html

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владимир зеленский, поражение, мнение