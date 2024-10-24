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Россиянам напомнили правила безопасного вождения зимой - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Россиянам напомнили правила безопасного вождения зимой
Россиянам напомнили правила безопасного вождения зимой - 24.10.2024, ПРАЙМ
Россиянам напомнили правила безопасного вождения зимой
Зимой водители должны быть особенно осторожными и соблюдать определенные правила безопасности на заснеженных дорогах, рассказал в беседе с "Лентой.ру"... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T09:55+0300
2024-10-24T09:55+0300
россия
авто
зима
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Зимой водители должны быть особенно осторожными и соблюдать определенные правила безопасности на заснеженных дорогах, рассказал в беседе с "Лентой.ру" руководитель образовательной траектории в цифровой автошколе "Баранка" Дмитрий Сапцов.По словам Сапцова, главное правило зимнего вождения - предотвращать нештатные ситуации, а не пытаться реагировать на них.Эксперт отметил, что в зимний период на дорогах важно снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и постараться объехать опасные участки. Вождение должно быть плавным и аккуратным, избегая резких движений, так как это может привести к потере сцепления с дорожным покрытием.Кроме того, особое внимание нужно уделить поддержанию хорошей видимости. Необходимо своевременно менять стеклоочистители и иметь запас антифриза. Включение ближнего света фар и поддержание их и задних фонарей в чистоте помогут сделать автомобиль более заметными на дороге, заключил эксперт.
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россия, авто, зима
РОССИЯ, Авто, зима
09:55 24.10.2024
 
Россиянам напомнили правила безопасного вождения зимой

Автоэксперт Сапцов: заранее снижайте скорость перед маневрами в зимний период

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Зимой водители должны быть особенно осторожными и соблюдать определенные правила безопасности на заснеженных дорогах, рассказал в беседе с "Лентой.ру" руководитель образовательной траектории в цифровой автошколе "Баранка" Дмитрий Сапцов.
По словам Сапцова, главное правило зимнего вождения - предотвращать нештатные ситуации, а не пытаться реагировать на них.
Эксперт отметил, что в зимний период на дорогах важно снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и постараться объехать опасные участки. Вождение должно быть плавным и аккуратным, избегая резких движений, так как это может привести к потере сцепления с дорожным покрытием.
Кроме того, особое внимание нужно уделить поддержанию хорошей видимости. Необходимо своевременно менять стеклоочистители и иметь запас антифриза. Включение ближнего света фар и поддержание их и задних фонарей в чистоте помогут сделать автомобиль более заметными на дороге, заключил эксперт.
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