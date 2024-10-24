https://1prime.ru/20241024/avto-852386604.html

Россиянам напомнили правила безопасного вождения зимой

Россиянам напомнили правила безопасного вождения зимой - 24.10.2024, ПРАЙМ

Россиянам напомнили правила безопасного вождения зимой

Зимой водители должны быть особенно осторожными и соблюдать определенные правила безопасности на заснеженных дорогах, рассказал в беседе с "Лентой.ру"... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T09:55+0300

2024-10-24T09:55+0300

2024-10-24T09:55+0300

россия

авто

зима

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Зимой водители должны быть особенно осторожными и соблюдать определенные правила безопасности на заснеженных дорогах, рассказал в беседе с "Лентой.ру" руководитель образовательной траектории в цифровой автошколе "Баранка" Дмитрий Сапцов.По словам Сапцова, главное правило зимнего вождения - предотвращать нештатные ситуации, а не пытаться реагировать на них.Эксперт отметил, что в зимний период на дорогах важно снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и постараться объехать опасные участки. Вождение должно быть плавным и аккуратным, избегая резких движений, так как это может привести к потере сцепления с дорожным покрытием.Кроме того, особое внимание нужно уделить поддержанию хорошей видимости. Необходимо своевременно менять стеклоочистители и иметь запас антифриза. Включение ближнего света фар и поддержание их и задних фонарей в чистоте помогут сделать автомобиль более заметными на дороге, заключил эксперт.

https://1prime.ru/20241023/avto-852359223.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, зима