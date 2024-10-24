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Владельцев авто предупредили о поломках из-за грязного двигателя - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Владельцев авто предупредили о поломках из-за грязного двигателя
Владельцев авто предупредили о поломках из-за грязного двигателя - 24.10.2024, ПРАЙМ
Владельцев авто предупредили о поломках из-за грязного двигателя
Чистка двигателя автомобиля может помочь улучшить его работу и предотвратить возникновение проблем, рассказала в беседе с "Российской газетой" Юлия Трушкова,... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T10:42+0300
2024-10-24T10:42+0300
россия
авто
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Чистка двигателя автомобиля может помочь улучшить его работу и предотвратить возникновение проблем, рассказала в беседе с "Российской газетой" Юлия Трушкова, директор по сервису группы компаний "Рольф".По словам эксперта, за счет удаления пыли и следов жидкости стеклоомывателя, можно улучшить теплообмен и обеспечить бесперебойную работу электрооборудования. Самым безопасным способом для удаления пыли является использование струи сжатого воздуха, что можно сделать на автомойке самообслуживания.Однако, чистку двигателя специальными химическими средствами лучше проводить на СТО, чтобы избежать негативного воздействия на автомобиль.Кроме того, для поддержания работы двигателя рекомендуется регулярно очищать или менять воздушные фильтры и радиаторы, проверять состояние проводов и аккумулятора, заключила Трушкова.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
10:42 24.10.2024
 
Владельцев авто предупредили о поломках из-за грязного двигателя

Автоэксперт Трушкова: грязь в подкапотном пространстве грозит сбоями электроники

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота автосервиса Renault в Подмосковье
Работа автосервиса Renault в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Чистка двигателя автомобиля может помочь улучшить его работу и предотвратить возникновение проблем, рассказала в беседе с "Российской газетой" Юлия Трушкова, директор по сервису группы компаний "Рольф".
По словам эксперта, за счет удаления пыли и следов жидкости стеклоомывателя, можно улучшить теплообмен и обеспечить бесперебойную работу электрооборудования. Самым безопасным способом для удаления пыли является использование струи сжатого воздуха, что можно сделать на автомойке самообслуживания.
Однако, чистку двигателя специальными химическими средствами лучше проводить на СТО, чтобы избежать негативного воздействия на автомобиль.
Кроме того, для поддержания работы двигателя рекомендуется регулярно очищать или менять воздушные фильтры и радиаторы, проверять состояние проводов и аккумулятора, заключила Трушкова.
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