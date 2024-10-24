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Владельцев авто предупредили о поломках из-за грязного двигателя
Владельцев авто предупредили о поломках из-за грязного двигателя - 24.10.2024, ПРАЙМ
Владельцев авто предупредили о поломках из-за грязного двигателя
Чистка двигателя автомобиля может помочь улучшить его работу и предотвратить возникновение проблем, рассказала в беседе с "Российской газетой" Юлия Трушкова,... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T10:42+0300
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Чистка двигателя автомобиля может помочь улучшить его работу и предотвратить возникновение проблем, рассказала в беседе с "Российской газетой" Юлия Трушкова, директор по сервису группы компаний "Рольф".По словам эксперта, за счет удаления пыли и следов жидкости стеклоомывателя, можно улучшить теплообмен и обеспечить бесперебойную работу электрооборудования. Самым безопасным способом для удаления пыли является использование струи сжатого воздуха, что можно сделать на автомойке самообслуживания.Однако, чистку двигателя специальными химическими средствами лучше проводить на СТО, чтобы избежать негативного воздействия на автомобиль.Кроме того, для поддержания работы двигателя рекомендуется регулярно очищать или менять воздушные фильтры и радиаторы, проверять состояние проводов и аккумулятора, заключила Трушкова.
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россия, авто
Владельцев авто предупредили о поломках из-за грязного двигателя
Автоэксперт Трушкова: грязь в подкапотном пространстве грозит сбоями электроники
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ.
Чистка двигателя автомобиля может помочь улучшить его работу и предотвратить возникновение проблем, рассказала
в беседе с "Российской газетой" Юлия Трушкова, директор по сервису группы компаний "Рольф".
По словам эксперта, за счет удаления пыли и следов жидкости стеклоомывателя, можно улучшить теплообмен и обеспечить бесперебойную работу электрооборудования. Самым безопасным способом для удаления пыли является использование струи сжатого воздуха, что можно сделать на автомойке самообслуживания.
Однако, чистку двигателя специальными химическими средствами лучше проводить на СТО, чтобы избежать негативного воздействия на автомобиль.
Кроме того, для поддержания работы двигателя рекомендуется регулярно очищать или менять воздушные фильтры и радиаторы, проверять состояние проводов и аккумулятора, заключила Трушкова.
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