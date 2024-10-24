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На Западе припомнили Байдену дерзкие высказывания о Путине и России - 24.10.2024, ПРАЙМ
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На Западе припомнили Байдену дерзкие высказывания о Путине и России
На Западе припомнили Байдену дерзкие высказывания о Путине и России - 24.10.2024, ПРАЙМ
На Западе припомнили Байдену дерзкие высказывания о Путине и России
Ирландский журналист Чей Боуз припомнил главе Белого дома Джо Байден и ряду других американских чиновников дерзкие высказывания о России и президенте Владимире... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T09:36+0300
2024-10-24T09:36+0300
политика
сша
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз припомнил главе Белого дома Джо Байден и ряду других американских чиновников дерзкие высказывания о России и президенте Владимире Путине. Об этом Боуз написал в своем аккаунте в социальной сети Х."Идиотизм попыток Запада "изолировать" самую большую страну на Земле. Крупнейший производитель энергии, космическая и ядерная держава. Это заставило Блинкена и компанию выглядеть идиотами, каковыми они и являются", — заметил Боуз.Журналист сослался на заявление американского лидера о том, что президент России сейчас "больше оторван от мира, чем когда-либо", а Вашингтон в свою очередь "причиняет России боль".В мировых СМИ освещение саммита БРИКС в Казани было отмечалось, как подтверждение открытости России и вызовом западной гегемонии. Владимир Путин отметил провал активной кампании Запада по изоляции России после начала специальной военной операции, а первый заместитель представителя при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад, а не Россия, находится в изоляции из-за своих подходов, отталкивающих страны глобального Юга.
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сша, джо байден, владимир путин
Политика, США, Джо Байден, Владимир Путин
09:36 24.10.2024
 
На Западе припомнили Байдену дерзкие высказывания о Путине и России

Журналист Боуз припомнил Байдену и Блинкену резкие слова о Путине и России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз припомнил главе Белого дома Джо Байден и ряду других американских чиновников дерзкие высказывания о России и президенте Владимире Путине. Об этом Боуз написал в своем аккаунте в социальной сети Х.
"Идиотизм попыток Запада "изолировать" самую большую страну на Земле. Крупнейший производитель энергии, космическая и ядерная держава. Это заставило Блинкена и компанию выглядеть идиотами, каковыми они и являются", — заметил Боуз.
Журналист сослался на заявление американского лидера о том, что президент России сейчас "больше оторван от мира, чем когда-либо", а Вашингтон в свою очередь "причиняет России боль".
В мировых СМИ освещение саммита БРИКС в Казани было отмечалось, как подтверждение открытости России и вызовом западной гегемонии. Владимир Путин отметил провал активной кампании Запада по изоляции России после начала специальной военной операции, а первый заместитель представителя при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад, а не Россия, находится в изоляции из-за своих подходов, отталкивающих страны глобального Юга.
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