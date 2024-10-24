https://1prime.ru/20241024/equinor-852385308.html
Equinor сократил чистую прибыль на 27 процента
Equinor сократил чистую прибыль на 27 процента - 24.10.2024, ПРАЙМ
Equinor сократил чистую прибыль на 27 процента
Чистая прибыль норвежской нефтегазовой группы Equinor (бывшая Statoil) за первые три квартала сократилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T09:02+0300
2024-10-24T09:02+0300
2024-10-24T09:02+0300
энергетика
нефть
equinor
норвегия
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль норвежской нефтегазовой группы Equinor (бывшая Statoil) за первые три квартала сократилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,83 миллиарда долларов, следует из отчета компании. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль снизилась до 2,39 доллара с 3,05 доллара год назад. Выручка Equinor составила 76,12 миллиарда долларов, что на 3% меньше прошлогоднего уровня. Объем добычи углеводородов Equinor за январь-сентябрь при этом практически не изменился в годовом выражении и составил 2,065 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, в третьем квартале - снизился на 1%, до 1,984 миллиона баррелей в день. Средняя стоимость нефти марки Brent, по оценке компании, составила с начала года 82,8 доллара, при этом за тот же период годом ранее - 82,1 доллара за баррель. А в третьем квартале показатель составил 80,2 доллара по сравнению с показателем третьего квартала прошлого года в 86,8 доллара. В третьем квартале Equinor получил чистую прибыль в 2,285 миллиарда долларов, что ниже показателя прошлого года на 9%. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль снизилась до 0,82 доллара с 0,84 доллара год назад. Выручка за квартал снизилась на 2,2% и опустилась до 25,446 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль составила 6,887 миллиарда долларов, что меньше на 14%, чем год назад. Группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.
https://1prime.ru/20241023/neft-852369777.html
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нефть, equinor, норвегия
Энергетика, Нефть, Equinor, НОРВЕГИЯ
Equinor сократил чистую прибыль на 27 процента
Чистая прибыль Equinor за январь-сентябрь сократилась до 6,8 миллиарда долларов
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль норвежской нефтегазовой группы Equinor (бывшая Statoil) за первые три квартала сократилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,83 миллиарда долларов, следует из отчета компании.
В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль снизилась до 2,39 доллара с 3,05 доллара год назад. Выручка Equinor составила 76,12 миллиарда долларов, что на 3% меньше прошлогоднего уровня.
Объем добычи углеводородов Equinor за январь-сентябрь при этом практически не изменился в годовом выражении и составил 2,065 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, в третьем квартале - снизился на 1%, до 1,984 миллиона баррелей в день.
Средняя стоимость нефти марки Brent, по оценке компании, составила с начала года 82,8 доллара, при этом за тот же период годом ранее - 82,1 доллара за баррель. А в третьем квартале показатель составил 80,2 доллара по сравнению с показателем третьего квартала прошлого года в 86,8 доллара.
В третьем квартале Equinor получил чистую прибыль в 2,285 миллиарда долларов, что ниже показателя прошлого года на 9%. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль снизилась до 0,82 доллара с 0,84 доллара год назад. Выручка за квартал снизилась на 2,2% и опустилась до 25,446 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль составила 6,887 миллиарда долларов, что меньше на 14%, чем год назад.
Группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.
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