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Путин прокомментировал заявления о якобы снимках военных КНДР в России - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Путин прокомментировал заявления о якобы снимках военных КНДР в России
Путин прокомментировал заявления о якобы снимках военных КНДР в России - 24.10.2024, ПРАЙМ
Путин прокомментировал заявления о якобы снимках военных КНДР в России
Президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани в ответ на вопрос о спутниковых снимках, которые якобы свидетельствуют о... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T19:51+0300
2024-10-24T19:53+0300
спецоперация на украине
владимир путин
кндр
сво
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани в ответ на вопрос о спутниковых снимках, которые якобы свидетельствуют о присутствии в России войск Северной Кореи, назвал снимки "серьезной вещью"."Снимки - они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они чего-то отражают", - отметил Путин.Ранее российский лидер, отвечая на вопрос об участии в спецоперации на Украине северокорейских военных, заявил, что Российская Федерация об этом "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости".
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владимир путин, кндр, сво
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, КНДР, СВО
19:51 24.10.2024 (обновлено: 19:53 24.10.2024)
 
Путин прокомментировал заявления о якобы снимках военных КНДР в России

Путин назвал спутниковые снимки с якобы войсками КНДР в РФ "серьезной вещью"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани в ответ на вопрос о спутниковых снимках, которые якобы свидетельствуют о присутствии в России войск Северной Кореи, назвал снимки "серьезной вещью".
"Снимки - они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они чего-то отражают", - отметил Путин.
КНДР обстреляла территорию Южной Кореи
Не можем подтвердить. Белый дом высказался о военных КНДР на Украине
15 октября, 21:37
Ранее российский лидер, отвечая на вопрос об участии в спецоперации на Украине северокорейских военных, заявил, что Российская Федерация об этом "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости".
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ПутинКНДРСВО
 
 
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