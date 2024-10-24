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Названы проблемы "Москвича 3" с пробегом - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Названы проблемы "Москвича 3" с пробегом
Названы проблемы "Москвича 3" с пробегом - 24.10.2024, ПРАЙМ
Названы проблемы "Москвича 3" с пробегом
Появилась информация о технических проблемах после 100-тысячного пробега с новой моделью "Москвич 3", вышедшей на рынок в 2023 году, пишет "Российская газета". | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T12:28+0300
2024-10-24T12:28+0300
авто
москвич 3е
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Появилась информация о технических проблемах после 100-тысячного пробега с новой моделью "Москвич 3", вышедшей на рынок в 2023 году, пишет "Российская газета".Так, один владелец за 106 тысяч километров заменил только расходники, нареканий по технике нет. Другой владелец проехал 105 тысяч километров, но у автомобиля лопнул люк, причины не названы. На пробегах до "сотни" отзывы противоречивые: у кого-то колодки дожили до 70 тысяч, у кого-то потребовалась замена на 10 тысячах. Преимущественно владельцы пишут, что "полёт нормальный".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечают автовладельцы, состояние автомобиля зависит от соблюдения условий эксплуатации. Версии с вариатором не любят нагрузки, частое и резкое торможение приводит к износу колодок. У тех, кто использует машину как такси, отделка салона теряет лоск быстрее.Кроме того, "повальный" характер носит ситуация с моргающим экраном мультимедиа, проблема решается перепрокладкой проводки. Отмечались единичные случаи быстрого выхода из строя ремня генератора, камеры заднего вида/кругового обзора, сальника привода, шаровой опоры. Была пара случаев с поломкой двигателя, причины и симптомы не уточняются. Утех, кто ездил на газе, был прогар клапанов, но есть нюансы с видами топлива."Москвич 3" сейчас можно купить за 1,7-1,9 миллиона рублей. Кроссовер предлагается со 136-сильным двигателем 1.5 литра, можно выбрать МКП или вариатор. Привод у "Москвича 3" только передний во всех комплектациях.
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авто, москвич 3е
Авто, Москвич 3е
12:28 24.10.2024
 
Названы проблемы "Москвича 3" с пробегом

РГ: у "Москвича 3" после 100 тысяч километров проявлялись некоторые проблемы

© Фото : Московский автомобильный завод "Москвич"Автомобиль "Москвич 3"
Автомобиль Москвич 3 - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© Фото : Московский автомобильный завод "Москвич"
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Появилась информация о технических проблемах после 100-тысячного пробега с новой моделью "Москвич 3", вышедшей на рынок в 2023 году, пишет "Российская газета".
Так, один владелец за 106 тысяч километров заменил только расходники, нареканий по технике нет. Другой владелец проехал 105 тысяч километров, но у автомобиля лопнул люк, причины не названы. На пробегах до "сотни" отзывы противоречивые: у кого-то колодки дожили до 70 тысяч, у кого-то потребовалась замена на 10 тысячах. Преимущественно владельцы пишут, что "полёт нормальный".
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Как отмечают автовладельцы, состояние автомобиля зависит от соблюдения условий эксплуатации. Версии с вариатором не любят нагрузки, частое и резкое торможение приводит к износу колодок. У тех, кто использует машину как такси, отделка салона теряет лоск быстрее.
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Кроме того, "повальный" характер носит ситуация с моргающим экраном мультимедиа, проблема решается перепрокладкой проводки. Отмечались единичные случаи быстрого выхода из строя ремня генератора, камеры заднего вида/кругового обзора, сальника привода, шаровой опоры. Была пара случаев с поломкой двигателя, причины и симптомы не уточняются. Утех, кто ездил на газе, был прогар клапанов, но есть нюансы с видами топлива.
"Москвич 3" сейчас можно купить за 1,7-1,9 миллиона рублей. Кроссовер предлагается со 136-сильным двигателем 1.5 литра, можно выбрать МКП или вариатор. Привод у "Москвича 3" только передний во всех комплектациях.
 
АвтоМосквич 3е
 
 
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