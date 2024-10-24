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Доходы Эр-Рияда от экспорта нефти упали до самого низкого уровня, пишут СМИ

Доходы Эр-Рияда от экспорта нефти упали до самого низкого уровня, пишут СМИ - 24.10.2024, ПРАЙМ

Доходы Эр-Рияда от экспорта нефти упали до самого низкого уровня, пишут СМИ

Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти упали до самого низкого уровня за более чем три года, поскольку вялый рост спроса на нефть оказал значительное... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T13:02+0300

2024-10-24T13:02+0300

2024-10-24T13:02+0300

энергетика

саудовская аравия

нефть

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти упали до самого низкого уровня за более чем три года, поскольку вялый рост спроса на нефть оказал значительное влияние на цены, передает Bloomberg."По данным государственного статистического агентства, доходы от продажи сырой нефти и продуктов ее переработки в августе упали до 17,4 миллиарда долларов, что на 6% меньше, чем в предыдущем месяце. Это самый низкий уровень месячного дохода с июня 2021 года", - говорится в публикации.Экономика Саудовской Аравии по-прежнему в значительной степени зависит от доходов от продажи нефти, тем более сейчас, когда страна приступила к реализации амбициозного плана по развитию технологий, туризма и обрабатывающей промышленности.Масштабные инвестиции, необходимые для реализации плана наследного принца Мухаммеда бин Салмана по преобразованию экономики, опираются на нефтяные доходы для финансирования инициатив, направленных на снижение зависимости от доходов от углеводородов. Эти усилия осложняются падением цен на нефть и снижением добычи, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241023/neft-852362445.html

саудовская аравия

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саудовская аравия, нефть