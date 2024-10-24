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Цены на нефть ускорили рост

Цены на нефть ускорили рост - 24.10.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть ускорили рост

Мировые цены на нефть ускорили рост почти до 2% на неопределенности на рынке при преобладающем воздействии ближневосточного фактора, свидетельствуют данные... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T13:42+0300

2024-10-24T13:42+0300

2024-10-24T13:42+0300

энергетика

нефть

цены

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост почти до 2% на неопределенности на рынке при преобладающем воздействии ближневосточного фактора, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 13.29 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,87%, до 76,36 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,95%, до 72,17 доллара. Постоянно позитивным для цен на нефть фактором в последние дни остаётся ситуация на Ближнем Востоке. "Нужно иметь мужество, чтобы сохранять короткую позицию на нынешнем рынке", - заявил агентству Блумберг в своей записке аналитик SEB Уле Хвальбю (Ole Hvalbye). При этом в целом ситуация остаётся неопределённой, следует из его слов. "Похоже, (трейдерам - ред.) приходится балансировать между постоянно неопределенной обстановкой на международной арене и опасениями по поводу избытка нефти в 2025 году", - отметил Хвальбю.

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нефть, цены