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Цены на нефть перешли к снижению

Цены на нефть перешли к снижению - 24.10.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть перешли к снижению

Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к снижению, свидетельствуют данные торгов. | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T18:40+0300

2024-10-24T18:40+0300

2024-10-24T18:40+0300

экономика

нефть

цены

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к снижению, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.31 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,45%, до 74,62 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,57%, до 70,37 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала в пределах 2%. В четверг вечером стоимость нефти продолжает корректироваться после роста сразу на 4% за понедельник и вторник. Тем не менее, по словам аналитиков, сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке будет поддерживать положительную динамику цен. "Фьючерсы на нефть нашли некоторую поддержку на фоне возобновившихся опасений по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке в преддверии выборов в США", - цитирует портал MarketWatch старшего рыночного аналитика XTB Mena Хани Абуаглу. Он также отметил, что геополитическая неопределенность может продолжить стимулировать рост цен на нефть, поскольку конфликт на Ближнем Востоке вновь выходит на первый план после недели падения котировок сырья из-за опасений по поводу спроса в Китае.

https://1prime.ru/20241023/neft-852369777.html

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нефть, цены