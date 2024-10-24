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Цены на нефть перешли к снижению - 24.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241024/neft-852404622.html
Цены на нефть перешли к снижению
Цены на нефть перешли к снижению - 24.10.2024, ПРАЙМ
Цены на нефть перешли к снижению
Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к снижению, свидетельствуют данные торгов. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T18:40+0300
2024-10-24T18:40+0300
экономика
нефть
цены
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к снижению, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.31 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,45%, до 74,62 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,57%, до 70,37 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала в пределах 2%. В четверг вечером стоимость нефти продолжает корректироваться после роста сразу на 4% за понедельник и вторник. Тем не менее, по словам аналитиков, сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке будет поддерживать положительную динамику цен. "Фьючерсы на нефть нашли некоторую поддержку на фоне возобновившихся опасений по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке в преддверии выборов в США", - цитирует портал MarketWatch старшего рыночного аналитика XTB Mena Хани Абуаглу. Он также отметил, что геополитическая неопределенность может продолжить стимулировать рост цен на нефть, поскольку конфликт на Ближнем Востоке вновь выходит на первый план после недели падения котировок сырья из-за опасений по поводу спроса в Китае.
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нефть, цены
Экономика, Нефть, цены
18:40 24.10.2024
 
Цены на нефть перешли к снижению

Цены на нефть вечером перешли к снижению

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЦистерны на нефтебазе
Цистерны на нефтебазе - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к снижению, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.31 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,45%, до 74,62 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,57%, до 70,37 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала в пределах 2%.
В четверг вечером стоимость нефти продолжает корректироваться после роста сразу на 4% за понедельник и вторник. Тем не менее, по словам аналитиков, сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке будет поддерживать положительную динамику цен.
"Фьючерсы на нефть нашли некоторую поддержку на фоне возобновившихся опасений по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке в преддверии выборов в США", - цитирует портал MarketWatch старшего рыночного аналитика XTB Mena Хани Абуаглу.
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Вчера, 17:37
Он также отметил, что геополитическая неопределенность может продолжить стимулировать рост цен на нефть, поскольку конфликт на Ближнем Востоке вновь выходит на первый план после недели падения котировок сырья из-за опасений по поводу спроса в Китае.
 
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