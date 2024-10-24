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Пакистан намерен наращивать закупки нефти в России
Пакистан намерен наращивать закупки нефти в России - 24.10.2024, ПРАЙМ
Пакистан намерен наращивать закупки нефти в России
Пакистан планирует в ближайшее время увеличить импорт нефти из России, заявил в интервью РИА Новости советник премьер-министра этой страны Рана Ихсан Афзаль... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T06:28+0300
2024-10-24T06:28+0300
2024-10-24T06:28+0300
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ИСЛАМАБАД, 24 окт - ПРАЙМ. Пакистан планирует в ближайшее время увеличить импорт нефти из России, заявил в интервью РИА Новости советник премьер-министра этой страны Рана Ихсан Афзаль Хан. "В предстоящие дни торговля, импорт сырой нефти из России будет расти. Он будет расти в ближайшие дни", - сказал он. Собеседник агентства напомнил, что в 2023 году Пакистан закупил в России около 100 тысяч тонн нефти. "Это было начало. Прежде мы не импортировали нефть из России", - сказал он. Чиновник добавил, что с пакистанской стороны "нет аппетита" к закупкам сжиженного газа, хотя ей предлагаются долгосрочные контракты на его поставки.
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россия, пакистан, нефть
Энергетика, РОССИЯ, ПАКИСТАН, Нефть
Пакистан намерен наращивать закупки нефти в России
Пакистан планирует в ближайшее время увеличить импорт нефти из России
ИСЛАМАБАД, 24 окт - ПРАЙМ. Пакистан планирует в ближайшее время увеличить импорт нефти из России, заявил в интервью РИА Новости советник премьер-министра этой страны Рана Ихсан Афзаль Хан.
"В предстоящие дни торговля, импорт сырой нефти из России будет расти. Он будет расти в ближайшие дни", - сказал он.
Собеседник агентства напомнил, что в 2023 году Пакистан закупил в России около 100 тысяч тонн нефти.
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"Это было начало. Прежде мы не импортировали нефть из России", - сказал он.
Чиновник добавил, что с пакистанской стороны "нет аппетита" к закупкам сжиженного газа, хотя ей предлагаются долгосрочные контракты на его поставки.