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Т-банк нарастил объем прибыли по РСБУ

Т-банк нарастил объем прибыли по РСБУ - 24.10.2024, ПРАЙМ

Т-банк нарастил объем прибыли по РСБУ

"ТКС Холдинг" впервые представил совместные ежемесячные операционные результаты Т-Банка и Росбанка: прибыль Т-Банка по РСБУ за 9 месяцев выросла на 27%, до 43... | 24.10.2024, ПРАЙМ

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2024-10-24T11:47+0300

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россия

т-банк

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. "ТКС Холдинг" впервые представил совместные ежемесячные операционные результаты Т-Банка и Росбанка: прибыль Т-Банка по РСБУ за 9 месяцев выросла на 27%, до 43 миллиардов рублей, Росбанка на 24%, до 40 миллиардов рублей, сообщила группа."Прибыль Т-Банка по РСБУ за 9 месяцев 2024 г. достигла 43 млрд руб., увеличившись на 27% год к году (за 9 месяцев 2023 г. - 34 млрд руб.). Прибыль Росбанка по РСБУ за 9 месяцев 2024 г. составила 40 млрд руб., что на 24% выше, чем годом ранее (за 9 месяцев 2023 г. - 32 млрд руб.)", - говорится в сообщении."В целом, как и всегда, мы таргетируем доходность на капитал (ROE) во всех направлениях нашего бизнеса как минимум в 30%. Мы также сохраняем наш прогноз по росту прибыли группы по МСФО за 2024 год не менее 30%", - приводятся в сообщении слова главы Т-Банка Станислава Близнюка.Отмечается, что средства клиентов на счетах в Т-Банке увеличились почти в 2 раза год к году, до 2,5 триллиона рублей. При этом суммарный объем средств, размещенных на счетах Т-Банка и Росбанка, а также активов под управлением составил 5,1 триллиона рублей.Кредитный портфель Т-Банка по РСБУ на конец сентября достиг 1,4 триллиона рублей, увеличившись на 38% год к году и на 1,7% по сравнению с августом. При этом суммарный размер кредитного портфеля Т-Банка и Росбанка вырос на 22% в годовом выражении, до 2,7 триллиона рублей на конец сентября."Общее число клиентов экосистемы Т увеличилось на 21% год к году и достигло 45,7 млн человек", - указано в сообщении. Количество активных пользователей экосистемы выросло на 21%, до 31,4 миллиона.Группа также сообщает, что общий объем покупок по картам за 9 месяцев 2024 года вырос на 38% год к году и достиг 6,5 триллиона рублей.МКПАО "ТКС Холдинг", материнская компания Т-Банка (бывший "Тинькофф"), объявила о приобретении Росбанка в марте. А в середине августа компания сообщала, что получила контроль над более чем 99% обыкновенных акций Росбанка и направила в ЦБ РФ оферту на выкуп оставшихся акций. В сентябре сообщалось, что интеграция Росбанка может быть завершена через присоединение в качестве филиала к Т-Банку. Завершение интеграции запланировано в первом квартале 2025 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, т-банк