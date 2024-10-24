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"По всем фронтам". Раскрыто, что произошло в зоне спецоперации - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"По всем фронтам". Раскрыто, что произошло в зоне спецоперации
"По всем фронтам". Раскрыто, что произошло в зоне спецоперации - 24.10.2024, ПРАЙМ
"По всем фронтам". Раскрыто, что произошло в зоне спецоперации
Украинские войска активно отступают по всей линии фронта, включая Курскую область, у них наблюдается серьезная нехватка бойцов, сообщает издание Conversation. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T16:21+0300
2024-10-24T16:21+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Украинские войска активно отступают по всей линии фронта, включая Курскую область, у них наблюдается серьезная нехватка бойцов, сообщает издание Conversation."Украинцы отброшены назад по всем фронтам — в том числе и в Курской области. &lt;…&gt; Что еще более важно, у них заканчиваются солдаты", — сказано в тексте публикации.Отмечается, что Особенно тяжелая обстановка сложилась в Селидово, где может повториться участь Угледара. В то же время, возникает угроза крупного сражения за стратегически важный город Покровск (так киевский режим называет Красноармейск. — Прим. ред.).Автор статьи также предупредил об ощущающейся возможности поражения и отмечает, что все больше украинцев явно признают потерю Крыма, Донецка и Луганска.Российские военные, в свою очередь, активно продвигаются на Донбассе, освобождая значительную территорию и причиняя большие потери противнику. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что только за август и первую неделю сентября была освобождена почти тысяча квадратных километров территории, а противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными ежедневно.
https://1prime.ru/20241023/ukraina-852366275.html
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всу, сво
Спецоперация на Украине, ВСУ, СВО
16:21 24.10.2024
 
"По всем фронтам". Раскрыто, что произошло в зоне спецоперации

Conversation: ВСУ отброшены на всех фронтах в зоне СВО и в Курской области

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Украинские войска активно отступают по всей линии фронта, включая Курскую область, у них наблюдается серьезная нехватка бойцов, сообщает издание Conversation.
"Украинцы отброшены назад по всем фронтам — в том числе и в Курской области. <…> Что еще более важно, у них заканчиваются солдаты", — сказано в тексте публикации.
Отмечается, что Особенно тяжелая обстановка сложилась в Селидово, где может повториться участь Угледара. В то же время, возникает угроза крупного сражения за стратегически важный город Покровск (так киевский режим называет Красноармейск. — Прим. ред.).
Автор статьи также предупредил об ощущающейся возможности поражения и отмечает, что все больше украинцев явно признают потерю Крыма, Донецка и Луганска.
Российские военные, в свою очередь, активно продвигаются на Донбассе, освобождая значительную территорию и причиняя большие потери противнику. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что только за август и первую неделю сентября была освобождена почти тысяча квадратных километров территории, а противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными ежедневно.
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