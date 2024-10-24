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Путин сообщил о начале ликвидации окруженной группировки ВСУ под Курском
Путин сообщил о начале ликвидации окруженной группировки ВСУ под Курском - 24.10.2024, ПРАЙМ
Путин сообщил о начале ликвидации окруженной группировки ВСУ под Курском
ВС РФ приступили к ликвидации группировки Вооруженных сил Украины, блокированной в Курской области, сообщил на итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС в... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T21:23+0300
2024-10-24T21:23+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. ВС РФ приступили к ликвидации группировки Вооруженных сил Украины, блокированной в Курской области, сообщил на итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин. Он отметил, что группировка ВСУ численностью около двух тысяч человек, вторгшаяся в Курскую область, была блокирована и окружена. "Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри, пока безуспешно, - отметил глава государства. - Российская армия приступила к ликвидации этой группировки".
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владимир путин, вс рф, всу
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, ВС РФ, ВСУ
Путин сообщил о начале ликвидации окруженной группировки ВСУ под Курском
Путин: ВС РФ приступили к ликвидации украинской группировки в Курской области
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. ВС РФ приступили к ликвидации группировки Вооруженных сил Украины, блокированной в Курской области, сообщил на итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин.
Он отметил, что группировка ВСУ численностью около двух тысяч человек, вторгшаяся в Курскую область, была блокирована и окружена.
"Потенциальная катастрофа". На Западе рассказали, как ВСУ попали в ловушку
"Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри, пока безуспешно, - отметил глава государства. - Российская армия приступила к ликвидации этой группировки".