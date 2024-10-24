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Путин сообщил о начале ликвидации окруженной группировки ВСУ под Курском

Путин сообщил о начале ликвидации окруженной группировки ВСУ под Курском - 24.10.2024, ПРАЙМ

Путин сообщил о начале ликвидации окруженной группировки ВСУ под Курском

ВС РФ приступили к ликвидации группировки Вооруженных сил Украины, блокированной в Курской области, сообщил на итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС в... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T21:23+0300

2024-10-24T21:23+0300

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спецоперация на украине

владимир путин

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. ВС РФ приступили к ликвидации группировки Вооруженных сил Украины, блокированной в Курской области, сообщил на итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин. Он отметил, что группировка ВСУ численностью около двух тысяч человек, вторгшаяся в Курскую область, была блокирована и окружена. "Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри, пока безуспешно, - отметил глава государства. - Российская армия приступила к ликвидации этой группировки".

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владимир путин, вс рф, всу