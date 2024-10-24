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Зеленский подтвердил разработку внутреннего "плана победы" - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Зеленский подтвердил разработку внутреннего "плана победы"
Зеленский подтвердил разработку внутреннего "плана победы" - 24.10.2024, ПРАЙМ
Зеленский подтвердил разработку внутреннего "плана победы"
Владимир Зеленский подтвердил, что распорядился подготовить второй внутренний "план победы" на случай продолжения конфликта. Об этом глава киевского режима... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T18:00+0300
2024-10-24T18:00+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
план
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подтвердил, что распорядился подготовить второй внутренний "план победы" на случай продолжения конфликта. Об этом глава киевского режима сообщил в своем Telegram-канале.Как указывается в публикации, он "поручил членам Ставки подготовить определенные части нашего внутреннего плана усиления Украины". При этом Зеленский отметил, что, помимо "плана победы", необходимо "проработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты".Поясняя, глава киевского режима сообщил, что новый план действий коснется оборонной промышленности, экономики и финансов, а также информационный сферы и прочих областей.Ответственным за организацию разработки нового плана Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.Ранее глава киевского режима отказался приглашать Российскую Федерацию на второй "саммит мира" до реализации его "плана победы".
https://1prime.ru/20241023/zelenskiy-852358658.html
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владимир зеленский, план
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, план
18:00 24.10.2024
 
Зеленский подтвердил разработку внутреннего "плана победы"

Зеленский подтвердил разработку второго внутреннего "плана победы"

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подтвердил, что распорядился подготовить второй внутренний "план победы" на случай продолжения конфликта. Об этом глава киевского режима сообщил в своем Telegram-канале.
Как указывается в публикации, он "поручил членам Ставки подготовить определенные части нашего внутреннего плана усиления Украины".
При этом Зеленский отметил, что, помимо "плана победы", необходимо "проработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты".
Поясняя, глава киевского режима сообщил, что новый план действий коснется оборонной промышленности, экономики и финансов, а также информационный сферы и прочих областей.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
Зеленский призвал придумать новый "план победы", сообщает СМИ
Вчера, 12:39
Ответственным за организацию разработки нового плана Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Ранее глава киевского режима отказался приглашать Российскую Федерацию на второй "саммит мира" до реализации его "плана победы".
 
Спецоперация на УкраинеВладимир Зеленскийплан
 
 
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