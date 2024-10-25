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Доллар снова настроен на рост и вот почему

Доллар снова настроен на рост и вот почему - 25.10.2024, ПРАЙМ

Доллар снова настроен на рост и вот почему

В четверг, 24 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,56%, до 96,79 руб., евро/рубль – на 0,94%, до 104,79... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T08:29+0300

2024-10-25T08:29+0300

2024-10-25T08:29+0300

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. В четверг, 24 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,56%, до 96,79 руб., евро/рубль – на 0,94%, до 104,79 руб., юань/рубль – на 0,14%, до 13,55 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 25 октября: доллар – 96,7402 рубля, евро – 104,5139 рубля. Курс юаня остался на уровне 13,5365 рубля.Торги по валютам начались с роста. В ходе американской сессии курс доллара повышался до 96,96 руб. Несмотря на снижение индекса доллара, доллар против рубля смог отыграть 85% потерь, которые он понес с 16 по 18 октября. Даже не пытаюсь искать логику в ослаблении рубля, поскольку цену раскачивает в разные стороны дисбаланс между спросом и предложением. На фьючерсе USDRUBF объемы заметно снизились (до 3 млрд рублей), что делает рынок по данному инструменту низколиквидным.Баррель Brent подешевел на 0,98%, до $74,54, на фоне опасений избыточного предложения, которые перевесили риски возможного ответного удара Израиля по Ирану. Временные спреды указывают на обильное предложение на рынке. Сообщения о возможных переговорах между Израилем и ХАМАС также ослабили ожидания дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.По данным EIA, запасы нефти в США за последнюю неделю увеличились на 5,47 млн баррелей, составив в итоге 426,227 млн баррелей. Прогноз предсказывал лишь малую прибавку в 0,8 млн баррелей. Запасы бензина возросли на 0,88 млн баррелей, хотя прогнозировался спад на 1,6 млн, достигнув 220,984 млн баррелей. Запасы дистиллятов, напротив, снизились на 1,14 млн баррелей, что оказалось лучше прогнозируемого снижения в 2 млн баррелей, составив 113,929 млн баррелей. Что касается добычи нефти в США, то она осталась на уровне 13,5 млн баррелей в сутки, без изменений.В пятницу, 25 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $74,15. В ходе американской сессии цена повышалась до $76,54. Покупатели не дотянули до $77,40. Сейчас техническая картина опять стала медвежьей. Следим за уровнем $73,45, поскольку после него можем обновить минимум $72,50.Что касается доллара, то тут интересная картина. В понедельник, 28 октября, компаниям предстоит перечислить целый ряд налогов, включая налог на прибыль, НДС, НДФЛ и другие обязательные платежи.Особое внимание стоит обратить на предстоящее заседание ЦБ РФ. Большинство экспертов прогнозируют повышение ключевой ставки на 100 базисных пунктов – до 20%. Некоторые даже допускают более резкое повышение – на 200 базисных пунктов, до 21%. Такие ожидания во многом объясняются текущей инфляционной динамикой и ростом инфляционных ожиданий населения. Рубль слабо реагирует на решения ЦБ России. Если опираться на технический анализ, то видится рост доллара до 97,70 руб., и потом обратно на 95,35 руб. на следующей неделе. Давление на рубль создают большие расходы правительства и повышенный спрос на валюту со стороны импортеров в конце года.Индекс Мосбиржи снизился на 0,60%, до 2718,42 п., индекс РТС – на 0,71%, до 885,22 п. В ходе основной сессии индекс пробил ключевую поддержку 2725 п., опустившись до 2690 п. Поскольку фьючерсы отскочили, то можно предположить, что сегодня с открытия индекс попытается восстановиться. В случае повышения ставки до 20% стоит ожидать дальнейшего падения, поскольку акции становятся менее привлекательными в сравнении с вкладами. Я по-прежнему настроен на падение IMOEX до 2600 - 2610 п.п.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, нефть, мосбиржа