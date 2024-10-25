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Россияне бросились скупать люксовые автомобили с пробегом

Россияне бросились скупать люксовые автомобили с пробегом - 25.10.2024, ПРАЙМ

Россияне бросились скупать люксовые автомобили с пробегом

В сентябре 2024 года из всех приобретенных автомобилей люксового сегмента с пробегом 34 процента пришлось на марку Bentley, которую продали в количестве 68... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T14:28+0300

2024-10-25T14:28+0300

2024-10-25T14:28+0300

россия

авто

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. В сентябре 2024 года из всех приобретенных автомобилей люксового сегмента с пробегом 34 процента пришлось на марку Bentley, которую продали в количестве 68 единиц, передает агентство "Автостат".Согласно агентству, в сентябре россияне приобрели 198 люксовых автомобилей с пробегом, что на пять процентов превосходит показатели 2023 года.Отмечается, что в сегменте подержанных люксовых авто 19% пришлось на Rolls-Royce. Тем не менее, самым популярным люксовым авто среди россиян стал кроссовер Bentley Bentayga.

https://1prime.ru/20241024/avto-852388277.html

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россия, авто