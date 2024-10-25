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"Автотека" назвала автомобили, которые чаще всего используются в каршеринге
"Автотека" назвала автомобили, которые чаще всего используются в каршеринге - 25.10.2024, ПРАЙМ
"Автотека" назвала автомобили, которые чаще всего используются в каршеринге
Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали данные за 2024 год о машинах на платформе, которые ранее... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T16:00+0300
2024-10-25T16:00+0300
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россия
каршеринг
авто
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали данные за 2024 год о машинах на платформе, которые ранее использовались в каршеринге. Оказалось, что по сравнению с 2023 годом прирост по количеству таких автомобилей составил 4,5%.На первом месте по доле используемых в качестве каршеринга транспортных средств оказался городской компактный кроссовер Nissan Qashqai: его доля составила 14,68%. Второе место занял субкомпактный кроссовер Renault Kaptur, на который пришлось 11,49% от всех каршеринговых авто. На третьей строке – Volkswagen Polo с долей 10,31%. Четвертую и пятую строки в списке лидеров занимают Kia Rio X-Line (6,67%) и Skoda Rapid (6,56%).Наиболее динамично год к году на платформе росло число Skoda Octavia, которые использовались в каршеринге: доля выросла на 75,36%. Немного уступает этой модели другой представитель этой же марки: доля Skoda Rapid с каршерингом в истории год к году выросла на 72,73%."Популярность каршеринга продолжает расти, а с ней увеличивается и количество автомобилей, которые ранее в нем использовались. Обычно у них больший пробег, чем у авто, которые были в частном использовании, а также выше уровень износа двигателя, салона и более вероятны недочеты на кузове. Однако это не повод отказываться от покупки автомобиля из каршеринга: часто их стоимость чуть ниже среднерыночной, и если осмотр показал хорошее состояние автомобиля, то приобретение окажется достаточно выгодным. Но в любом случае мы рекомендуем проверять историю машины в Автотеке, чтобы узнать, где эксплуатировался автомобиль, какая у него история сервисного обслуживания и ремонтов", – прокомментировал Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки.
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россия, каршеринг, авто, эксклюзив
РОССИЯ, каршеринг, Авто, Эксклюзив
"Автотека" назвала автомобили, которые чаще всего используются в каршеринге
"Автотека": чаще других в каршеринге используют корейские и французские авто
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали данные за 2024 год о машинах на платформе, которые ранее использовались в каршеринге. Оказалось, что по сравнению с 2023 годом прирост по количеству таких автомобилей составил 4,5%.
На первом месте по доле используемых в качестве каршеринга транспортных средств оказался городской компактный кроссовер Nissan Qashqai: его доля составила 14,68%. Второе место занял субкомпактный кроссовер Renault Kaptur, на который пришлось 11,49% от всех каршеринговых авто. На третьей строке – Volkswagen Polo с долей 10,31%. Четвертую и пятую строки в списке лидеров занимают Kia Rio X-Line (6,67%) и Skoda Rapid (6,56%).
Наиболее динамично год к году на платформе росло число Skoda Octavia, которые использовались в каршеринге: доля выросла на 75,36%. Немного уступает этой модели другой представитель этой же марки: доля Skoda Rapid с каршерингом в истории год к году выросла на 72,73%.
"Популярность каршеринга продолжает расти, а с ней увеличивается и количество автомобилей, которые ранее в нем использовались. Обычно у них больший пробег, чем у авто, которые были в частном использовании, а также выше уровень износа двигателя, салона и более вероятны недочеты на кузове. Однако это не повод отказываться от покупки автомобиля из каршеринга: часто их стоимость чуть ниже среднерыночной, и если осмотр показал хорошее состояние автомобиля, то приобретение окажется достаточно выгодным. Но в любом случае мы рекомендуем проверять историю машины в Автотеке, чтобы узнать, где эксплуатировался автомобиль, какая у него история сервисного обслуживания и ремонтов", – прокомментировал Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки.
Топ-10 моделей авто по доле в каршеринге, январь-октябрь 2024 г., Россия
Марка
Модель
Доля в каршеринге
Nissan
Qashqai
14,68%
Renault
Kaptur
11,49%
Volkswagen
Polo
10,32%
Kia
Rio X-Line
6,67%
Skoda
Rapid
6,56%
Skoda
Octavia
3,8%
Kia
Rio
3,47%
Hyundai
Solaris
2,72%
Mercedes-Benz
CLA-класс
2,64%
Smart
Fortwo
2,01%
В "Авито Авто" назвали лидера среди новых авто дороже пяти миллионов рублей