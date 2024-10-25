https://1prime.ru/20241025/avto-852426515.html

"Автотека" назвала автомобили, которые чаще всего используются в каршеринге

"Автотека" назвала автомобили, которые чаще всего используются в каршеринге - 25.10.2024, ПРАЙМ

"Автотека" назвала автомобили, которые чаще всего используются в каршеринге

Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали данные за 2024 год о машинах на платформе, которые ранее... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T16:00+0300

2024-10-25T16:00+0300

2024-10-25T16:00+0300

россия

каршеринг

авто

эксклюзив

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали данные за 2024 год о машинах на платформе, которые ранее использовались в каршеринге. Оказалось, что по сравнению с 2023 годом прирост по количеству таких автомобилей составил 4,5%.На первом месте по доле используемых в качестве каршеринга транспортных средств оказался городской компактный кроссовер Nissan Qashqai: его доля составила 14,68%. Второе место занял субкомпактный кроссовер Renault Kaptur, на который пришлось 11,49% от всех каршеринговых авто. На третьей строке – Volkswagen Polo с долей 10,31%. Четвертую и пятую строки в списке лидеров занимают Kia Rio X-Line (6,67%) и Skoda Rapid (6,56%).Наиболее динамично год к году на платформе росло число Skoda Octavia, которые использовались в каршеринге: доля выросла на 75,36%. Немного уступает этой модели другой представитель этой же марки: доля Skoda Rapid с каршерингом в истории год к году выросла на 72,73%."Популярность каршеринга продолжает расти, а с ней увеличивается и количество автомобилей, которые ранее в нем использовались. Обычно у них больший пробег, чем у авто, которые были в частном использовании, а также выше уровень износа двигателя, салона и более вероятны недочеты на кузове. Однако это не повод отказываться от покупки автомобиля из каршеринга: часто их стоимость чуть ниже среднерыночной, и если осмотр показал хорошее состояние автомобиля, то приобретение окажется достаточно выгодным. Но в любом случае мы рекомендуем проверять историю машины в Автотеке, чтобы узнать, где эксплуатировался автомобиль, какая у него история сервисного обслуживания и ремонтов", – прокомментировал Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки.

https://1prime.ru/20241021/avto-852297293.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, каршеринг, авто, эксклюзив