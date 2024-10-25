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Россиян предупредили о последствиях повышения ставки ЦБ для рынка авто - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о последствиях повышения ставки ЦБ для рынка авто
Россиян предупредили о последствиях повышения ставки ЦБ для рынка авто - 25.10.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о последствиях повышения ставки ЦБ для рынка авто
Повышение Банком России ключевой ставки повлияет на рынок автокредитования и на объемы реализации машин, так как основные продажи как новых авто, так и... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T21:32+0300
2024-10-25T21:32+0300
экономика
россия
продажи автомобилей
ставка банка россии
кредит
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Повышение Банком России ключевой ставки повлияет на рынок автокредитования и на объемы реализации машин, так как основные продажи как новых авто, так и подержанных сейчас осуществляются с использованием заемных средств. Об этом рассказала "Российской газете" директор департамента продаж финансовых услуг ГК Рольф Ольга Бойко.ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до рекордных 21% годовых, и дал сигнал о возможном новом повышении ключевой ставки на следующем заседании совета директоров.По словам Бойко, в настоящее время кредитные ставки и так находятся на высоком уровне, а их дальнейшее повышение непременно приведет к охлаждению спроса. При этом на ситуацию негативно влияют и новые требования к заемщикам в части критерия предельной долговой нагрузки. Они негативно сказываются на уровне одобрения и, как следствие, на объемах выдачи кредитов.Эксперт также отметила, что частичную поддержку рынку новых авто будут оказывать более лояльные условия в рамках программ производителей и субсидирование части процентов по кредиту самими дистрибьюторами.
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россия, продажи автомобилей, ставка банка россии, кредит
Экономика, РОССИЯ, продажи автомобилей, ставка Банка России, кредит
21:32 25.10.2024
 
Россиян предупредили о последствиях повышения ставки ЦБ для рынка авто

"РГ": повышение ключевой ставки приведет к охлаждению спроса на автомобили

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Повышение Банком России ключевой ставки повлияет на рынок автокредитования и на объемы реализации машин, так как основные продажи как новых авто, так и подержанных сейчас осуществляются с использованием заемных средств. Об этом рассказала "Российской газете" директор департамента продаж финансовых услуг ГК Рольф Ольга Бойко.
ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до рекордных 21% годовых, и дал сигнал о возможном новом повышении ключевой ставки на следующем заседании совета директоров.
По словам Бойко, в настоящее время кредитные ставки и так находятся на высоком уровне, а их дальнейшее повышение непременно приведет к охлаждению спроса. При этом на ситуацию негативно влияют и новые требования к заемщикам в части критерия предельной долговой нагрузки. Они негативно сказываются на уровне одобрения и, как следствие, на объемах выдачи кредитов.
Эксперт также отметила, что частичную поддержку рынку новых авто будут оказывать более лояльные условия в рамках программ производителей и субсидирование части процентов по кредиту самими дистрибьюторами.
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ЭкономикаРОССИЯпродажи автомобилейставка Банка Россиикредит
 
 
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