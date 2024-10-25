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"Ходячий мертвец". В США рассказали, что произошло с ВСУ в Донбассе - 25.10.2024, ПРАЙМ
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"Ходячий мертвец". В США рассказали, что произошло с ВСУ в Донбассе
"Ходячий мертвец". В США рассказали, что произошло с ВСУ в Донбассе - 25.10.2024, ПРАЙМ
"Ходячий мертвец". В США рассказали, что произошло с ВСУ в Донбассе
ВСУ приходится отступать в Донбассе. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T23:49+0300
2024-10-25T23:49+0300
спецоперация на украине
россия
донбасс
сво
всу
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. ВСУ приходится отступать в Донбассе. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.По его словам, ситуация "для украинцев становится все хуже и хуже их оборона вдоль линии соприкосновения &lt;…&gt; они отступают". При этом Запад не может сделать для ВСУ ничего, что позволило бы им изменить исход боевых действий, добавил Джонсон."Украина — это ходячий мертвец", — заключил он.Вооруженные силы РФ активно продвигаются в Донбассе. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сообщил ранее в интервью "России 24", что в течение августа и первой недели сентября ВС РФ удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом ВСУ ежедневно теряют до двух тысяч человек убитыми и ранеными.
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россия, донбасс, сво, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ДОНБАСС, СВО, ВСУ
23:49 25.10.2024
 
"Ходячий мертвец". В США рассказали, что произошло с ВСУ в Донбассе

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ отступают по всей линии фронта в Донбассе

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. ВСУ приходится отступать в Донбассе. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По его словам, ситуация "для украинцев становится все хуже и хуже их оборона вдоль линии соприкосновения <…> они отступают". При этом Запад не может сделать для ВСУ ничего, что позволило бы им изменить исход боевых действий, добавил Джонсон.
"Украина — это ходячий мертвец", — заключил он.
Вооруженные силы РФ активно продвигаются в Донбассе. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сообщил ранее в интервью "России 24", что в течение августа и первой недели сентября ВС РФ удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом ВСУ ежедневно теряют до двух тысяч человек убитыми и ранеными.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯДОНБАСССВОВСУ
 
 
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