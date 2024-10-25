https://1prime.ru/20241025/khalyal-852409969.html

Роскачество впервые выдало сертификат халяль производителю кваса

Роскачество впервые выдало сертификат халяль производителю кваса - 25.10.2024, ПРАЙМ

Роскачество впервые выдало сертификат халяль производителю кваса

"Роскачество-Халяль" сертифицировало квас и безалкогольный напиток "Мохито" производства московского пиво-безалкогольного комбината (МПБК) "Очаково", эти... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T05:49+0300

2024-10-25T05:49+0300

2024-10-25T05:49+0300

роскачество

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. "Роскачество-Халяль" сертифицировало квас и безалкогольный напиток "Мохито" производства московского пиво-безалкогольного комбината (МПБК) "Очаково", эти сертификаты стали первыми в своих категориях в России, сообщили РИА Новости в организации. "Орган по сертификации "Роскачество-Халяль" выдал сертификат соответствия на продукцию "Очаково". В рамках сертификации "Халяль" подтверждено соответствие исламским стандартам кваса "Очаковский" и безалкогольных лимонадов "Мохито". Это первые отечественные товары в своей категории, сертифицированные аккредитованным органом по сертификации халяль", - говорится в сообщении. Уточняется, что процедура включала всестороннюю проверку производственных процессов на соответствие строгим требованиям халяль, особое внимание уделялось соблюдению норм чистоты и прозрачности на всех этапах производства, от отбора ингредиентов до упаковки готового продукта. В организации пояснили, что сертификация позволяет на законных основаниях продавать товары под знаком "Халяль" в отечественных торговых сетях и на международных рынках стран, где халяльная продукция имеет высокий спрос. В настоящее время в орган Роскачества подано еще более 40 заявок на сертификацию, говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20241025/sberezhniya-852409238.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роскачество