https://1prime.ru/20241025/kurs-852431911.html
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня с 26 октября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня с 26 октября - 25.10.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня с 26 октября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, понизился на 3,41 копейки - до 13,5007 рубля, курс доллара - на 7,45 копейки, до 96,6657 рубля,... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T17:40+0300
2024-10-25T17:40+0300
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, понизился на 3,41 копейки - до 13,5007 рубля, курс доллара - на 7,45 копейки, до 96,6657 рубля, курс евро вырос на 29,55 копейки, до 104,8094 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20241023/dollar-852335052.html
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россия, курсы валют, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, курсы валют, доллар, евро, юань
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня с 26 октября
ЦБ: курс юаня с 26 октября — 13,50 руб, доллара — 96,67 руб, евро — 104,81 руб
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, понизился на 3,41 копейки - до 13,5007 рубля, курс доллара - на 7,45 копейки, до 96,6657 рубля, курс евро вырос на 29,55 копейки, до 104,8094 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Валюта-убежище: в мире активизировался спрос на доллар