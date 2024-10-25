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Курс рубля к юаню вырос по итогам пятницы на фоне решения ЦБ

Курс рубля к юаню вырос по итогам пятницы на фоне решения ЦБ - 25.10.2024, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню вырос по итогам пятницы на фоне решения ЦБ

Рубль в пятницу показал рост к юаню на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ, тем не менее по итогам недели он снизился к китайской валюте, следует из данных... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T19:44+0300

2024-10-25T19:44+0300

2024-10-25T19:44+0300

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Рубль в пятницу показал рост к юаню на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ, тем не менее по итогам недели он снизился к китайской валюте, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов понизился на 4 копейки, до 13,51 рубля. За неделю юань вырос на 13 копеек. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.26 мск дорожает на 1,8%, до 75,72 доллара за баррель. Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. РУБЛЬ НЕСИЛЬНО ОТРЕАГИРОВАЛ НА РЕШЕНИЕ ЦБ Юань снизился на 0,32%. Курс китайской валюты в пятницу двигался в диапазоне 13,46-13,56 рубля, за неделю диапазон составил 13,34-13,57 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 127 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Отсутствие реакции нацвалюты на повышение ключевой ставки объясняется несколькими причинами. Во-первых, реализовался ожидаемый сценарий, пусть и не базовый. Во-вторых, ключевая ставка – это важный, но далеко не определяющий фактор для рубля", - рассказал Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Судьбу рубля в последние годы определяют в основном баланс экспорта и импорта и меры регулирования. Кроме того, эффект от изменения ставок не одномоментный, а накопительный и будет транслироваться в поддержку рубля ближе к концу года, добавляет эксперт. "Рост биржевого курса юаня к рублю на уходящей неделе сдерживало сопротивление 13,60 рубля, при этом китайская валюта также не смогла преодолеть поддержку 13,30 рубля, в связи с чем перешла к торговле в диапазоне. В текущих экономических и геополитических условиях высокие процентные ставки оказывают сдержанную поддержку рублю, который в целом сохраняет склонность к девальвации, а при принятии краткосрочных решений имеет смысл ориентироваться на технические уровни", - отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитал". ПРОГНОЗЫ "Прогноз по биржевому курсу рубля к юаню на будущую неделю - 13,7-13,9 рубля, доллар может двигаться на уровне 96-98 за доллар. Налоговый период и жесткость сигналов ЦБ смогли лишь притормозить откат рубля", - рассказал Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global считает, что в понедельник доллар может торговаться в диапазоне 95-97,5 рублей, евро – в коридоре 104-106 рублей, юань в рамках 13,3-13,9 рубля.

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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань