https://1prime.ru/20241025/mini-852439016.html

В Россию вернулся бренд MINI с новинками по цене от 5,79 миллиона рублей

В Россию вернулся бренд MINI с новинками по цене от 5,79 миллиона рублей - 25.10.2024, ПРАЙМ

В Россию вернулся бренд MINI с новинками по цене от 5,79 миллиона рублей

Российские дилеры начали продавать две новых электрических модели MINI, выпущенные в текущем году. Это хэтчбек Cooper Electric SE и кроссовер Aceman SE,... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T22:04+0300

2024-10-25T22:04+0300

2024-10-25T22:04+0300

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Российские дилеры начали продавать две новых электрических модели MINI, выпущенные в текущем году. Это хэтчбек Cooper Electric SE и кроссовер Aceman SE, сообщило издание Speedme.ru.По данным издания, Cooper SE обойдется по цене от 5,79 миллиона рублей, стоимость Aceman SE стартует от 6,39 миллиона рублей.Отмечается, что обе модели имеют батарею емкостью 54,2 кВт/ч, которая обеспечивает быструю зарядку от 10 до 80% за 31 минуту. Интерьер моделей акцентирован на упрощение и цифровизацию. При этом в салоне были сохранены привычные элементы управления и добавлен интуитивно понятный интерфейс.В публикации сказано, что Cooper SE в комплектации Favoured Trim оснащен электродвигателем мощностью 218 лошадиных сил. Он обладает запасом хода в 402 километра на одной зарядке. На модели установлены фирменные круглые фары с LED-технологией. В салоне установлена система MINI Interaction Unit с OLED-дисплеем, поддерживаются восемь режимов MINI Experience. Сиденья хэтчбека имеют подогрев. В комплектацию также включены двухзонный климат-контроль и спортивное рулевое колесо с подогревом.По данным Speedme.ru, Aceman SE в комплектации JCW также оснащен электромотором мощностью 218 лошадиных сил и может проехать до 405 километров на одной зарядке. Машина имеет спортивные тормоза John Cooper Works с четырехпоршневыми суппортами на передней оси, три режима дневных ходовых огней, а также уникальные анимации для передних и задних фар. В салоне модели установлен OLED-дисплей диаметром 24 сантиметра. Функции управления объединяются в "MINI Interaction Unit". Поддерживаются восемь режимов MINI Experience. Сиденья имеют подогрев, память и функцию массажа. В комплектацию входят двухзонный климат-контроль, спортивное рулевое колесо JCW с подогревом и функцией выбора акустического звука двигателя. Также есть проекционный дисплей, ассистенты удержания в полосе и предупреждения о лобовом столкновении, динамический круиз-контроль, камера заднего вида и реверсивный помощник.

https://1prime.ru/20241024/avto-852386604.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, продажи автомобилей, россия