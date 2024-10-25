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Набиуллина оценила ситуацию с кредитной активностью в России - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина оценила ситуацию с кредитной активностью в России
Набиуллина оценила ситуацию с кредитной активностью в России - 25.10.2024, ПРАЙМ
Набиуллина оценила ситуацию с кредитной активностью в России
Значительного замедления кредитной активности в РФ не наблюдается, особенно в корпоративном сегменте, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T15:13+0300
2024-10-25T15:21+0300
банк россии
россия
эльвира набиуллина
кредит
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Значительного замедления кредитной активности в РФ не наблюдается, особенно в корпоративном сегменте, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Значительного замедления общекредитной активности пока не наблюдается. Высокий рост обусловлен прежде всего корпоративным сегментом. Эта часть рынка менее чувствительна к повышению ключевой ставки, поскольку значительная доля выдач приходится на льготные программы, проектное финансирование, а также на уже начатые инвестпроекты и проекты с господдержкой", - сказала Набиуллина.Вместе с тем, спрос на кредиты на рыночных условиях ослабевает, добавила она.Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 21% годовых.Банк России с конца 2023 года сохранял ключевую ставку на уровне 16% годовых, а в июле этого года на фоне разогнавшейся инфляции повысил ее сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, а в сентябре – еще на 1 процентный пункт, до 19%.
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россия, эльвира набиуллина, кредит
Банк России, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, кредит
15:13 25.10.2024 (обновлено: 15:21 25.10.2024)
 
Набиуллина оценила ситуацию с кредитной активностью в России

Набиуллина: значительного замедления кредитной активности в РФ не наблюдается

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Значительного замедления кредитной активности в РФ не наблюдается, особенно в корпоративном сегменте, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Значительного замедления общекредитной активности пока не наблюдается. Высокий рост обусловлен прежде всего корпоративным сегментом. Эта часть рынка менее чувствительна к повышению ключевой ставки, поскольку значительная доля выдач приходится на льготные программы, проектное финансирование, а также на уже начатые инвестпроекты и проекты с господдержкой", - сказала Набиуллина.
Вместе с тем, спрос на кредиты на рыночных условиях ослабевает, добавила она.
Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 21% годовых.
Банк России с конца 2023 года сохранял ключевую ставку на уровне 16% годовых, а в июле этого года на фоне разогнавшейся инфляции повысил ее сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, а в сентябре – еще на 1 процентный пункт, до 19%.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
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Банк РоссииРОССИЯЭльвира Набиуллинакредит
 
 
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