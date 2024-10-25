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Цены на нефть готовятся завершить торговую неделю в плюсе
Цены на нефть готовятся завершить торговую неделю в плюсе - 25.10.2024, ПРАЙМ
Цены на нефть готовятся завершить торговую неделю в плюсе
Мировые цены на нефть увеличиваются на 2% в пятницу вечером, по итогам недели также готовятся показать рост, свидетельствуют данные торгов. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T20:18+0300
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть увеличиваются на 2% в пятницу вечером, по итогам недели также готовятся показать рост, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.05 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,14%, до 75,97 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 2,18%, до 71,72 доллара. С начала недели Brent подорожал на 4%, WTI - на 3,8%. Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Эскалация напряженности в регионе положительно влияет на динамику котировок нефти. "Несмотря на то, что нефтяные "быки" не находятся сейчас на пике популярности, риски склоняются в сторону повышения цен… из-за возможности эскалации конфликта на Ближнем Востоке", - цитирует портал MarketWatch старшего аналитика Swissquote Bank Ипек Озкардескую (Ipek Ozkardeskaya). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 25 октября их число снизилось на две и составило 480 установок.
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нефть, биржевые торги, wti, brent
Энергетика, Нефть, биржевые торги, WTI, BRENT
Цены на нефть готовятся завершить торговую неделю в плюсе
Цены на нефть Brent растут на 2,14% и готовятся завершить неделю в плюсе
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть увеличиваются на 2% в пятницу вечером, по итогам недели также готовятся показать рост, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.05 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,14%, до 75,97 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 2,18%, до 71,72 доллара.
С начала недели Brent подорожал на 4%, WTI - на 3,8%. Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Эскалация напряженности в регионе положительно влияет на динамику котировок нефти.
"Несмотря на то, что нефтяные "быки" не находятся сейчас на пике популярности, риски склоняются в сторону повышения цен… из-за возможности эскалации конфликта на Ближнем Востоке", - цитирует портал MarketWatch старшего аналитика Swissquote Bank Ипек Озкардескую (Ipek Ozkardeskaya).
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 25 октября их число снизилось на две и составило 480 установок.
Биржевые цены на газ в Европе выросли до 487 долларов за тысячу кубометров