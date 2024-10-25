https://1prime.ru/20241025/neft-852437950.html

Цены на нефть готовятся завершить торговую неделю в плюсе

Цены на нефть готовятся завершить торговую неделю в плюсе - 25.10.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть готовятся завершить торговую неделю в плюсе

Мировые цены на нефть увеличиваются на 2% в пятницу вечером, по итогам недели также готовятся показать рост, свидетельствуют данные торгов. | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T20:18+0300

2024-10-25T20:18+0300

2024-10-25T20:18+0300

энергетика

нефть

биржевые торги

wti

brent

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/00/835720047_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_bc61d9b891591155face8a49fca3c10f.jpg

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть увеличиваются на 2% в пятницу вечером, по итогам недели также готовятся показать рост, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.05 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,14%, до 75,97 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 2,18%, до 71,72 доллара. С начала недели Brent подорожал на 4%, WTI - на 3,8%. Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Эскалация напряженности в регионе положительно влияет на динамику котировок нефти. "Несмотря на то, что нефтяные "быки" не находятся сейчас на пике популярности, риски склоняются в сторону повышения цен… из-за возможности эскалации конфликта на Ближнем Востоке", - цитирует портал MarketWatch старшего аналитика Swissquote Bank Ипек Озкардескую (Ipek Ozkardeskaya). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 25 октября их число снизилось на две и составило 480 установок.

https://1prime.ru/20241025/gaz-852436884.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, биржевые торги, wti, brent