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Бьют по своим же: украинский пленный рассказал, как ВСУ удерживают солдат
Бьют по своим же: украинский пленный рассказал, как ВСУ удерживают солдат - 25.10.2024, ПРАЙМ
Бьют по своим же: украинский пленный рассказал, как ВСУ удерживают солдат
Командование украинской армии отдает приказы об ударах по своим же для насильственного удерживания солдат от побега с позиций, рассказал пленный военнослужащий... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T12:27+0300
2024-10-25T12:27+0300
2024-10-25T12:27+0300
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Командование украинской армии отдает приказы об ударах по своим же для насильственного удерживания солдат от побега с позиций, рассказал пленный военнослужащий Сергей Козуб."Говорили, давайте наступайте, а по факту бросили без раций и боеприпасов, без воды. Ну, отошли и началось усиление мер, чтоб не оставляли позиции. Дронами с вогами (осколочными снарядами - прим. ред.) накрывали, если вдруг люди отходили", - объяснил украинский солдат.Сергей также отметил, что российские войска взяли его в плен в тот момент, когда он и несколько его сослуживцев находились в блиндаже. По словам пленного, солдаты ВС России предложили сдаться, на что Сергей с товарищами согласились. После украинцы получили еду и воду.Солдат рассказал, что был мобилизирован прямо на улице, где его "как собаку" "запихнули" в автобус и отправили на поле боя.
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пленные, всу, украина
Спецоперация на Украине, пленные, ВСУ, УКРАИНА
Бьют по своим же: украинский пленный рассказал, как ВСУ удерживают солдат
Пленный: чтобы солдаты ВСУ не убегали с позиций, их удерживают под ударом дронов свои же
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Командование украинской армии отдает приказы об ударах по своим же для насильственного удерживания солдат от побега с позиций, рассказал пленный военнослужащий Сергей Козуб.
"Говорили, давайте наступайте, а по факту бросили без раций и боеприпасов, без воды. Ну, отошли и началось усиление мер, чтоб не оставляли позиции. Дронами с вогами (осколочными снарядами - прим. ред.) накрывали, если вдруг люди отходили", - объяснил украинский солдат.
Сергей также отметил, что российские войска взяли его в плен в тот момент, когда он и несколько его сослуживцев находились в блиндаже. По словам пленного, солдаты ВС России предложили сдаться, на что Сергей с товарищами согласились. После украинцы получили еду и воду.
Солдат рассказал, что был мобилизирован прямо на улице, где его "как собаку" "запихнули" в автобус и отправили на поле боя.
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