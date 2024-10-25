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Прибыль Mercedes-Benz Group снизилась на 31% за 9 месяцев - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Прибыль Mercedes-Benz Group снизилась на 31% за 9 месяцев
Прибыль Mercedes-Benz Group снизилась на 31% за 9 месяцев - 25.10.2024, ПРАЙМ
Прибыль Mercedes-Benz Group снизилась на 31% за 9 месяцев
Чистая прибыль немецкого производителя автомобилей Mercedes-Benz Group AG в январе-сентябре 2024 года снизилась на 31% в годовом выражении и составила 7,806... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T09:27+0300
2024-10-25T09:27+0300
mercedes-benz
чистая прибыль
авто
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого производителя автомобилей Mercedes-Benz Group AG в январе-сентябре 2024 года снизилась на 31% в годовом выражении и составила 7,806 миллиарда евро, следует из отчетности компании. Прибыль в пересчете на акцию составила 7,62 евро после 10,47 евро по итогам аналогичного периода прошлого года. Общая выручка компании уменьшилась на 4,7% - до 107,144 миллиарда евро. По итогам третьего квартала компания получила чистую прибыль в размере 1,719 миллиарда евро, что в 2 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Прибыль в пересчете на одну акцию составила 1,81 евро по сравнению с 3,44 евро годом ранее. Общая выручка уменьшилась на 6,7%, до 34,528 миллиарда евро. Объем продаж автомобилей Mercedes-Benz Cars в январе-сентябре уменьшился на 4,3%, до 1,463 миллиона автомобилей, а в третьем квартале показатель снизился на 1,4% - до 503,573 тысячи. Продажи Mercedes-Benz Vans за прошедшие 9 месяцев уменьшились на 7,3% и составили 299,923 тысячи машин, в третьем квартале сократились на 13,3%, до 91,063 тысячи. Mercedes-Benz Group AG (ранее - Daimler AG) - один из крупнейших мировых автоконцернов. Был образован в 1883 году. Штат компании по итогам 2023 года составляет 166 тысяч человек.
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mercedes-benz, чистая прибыль, авто
Mercedes-Benz, чистая прибыль, Авто
09:27 25.10.2024
 
Прибыль Mercedes-Benz Group снизилась на 31% за 9 месяцев

Чистая прибыль Mercedes-Benz Group в январе-сентябре снизилась до 7,8 млрд евро

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОткрытие завода по производству легковых автомобилей Mercedes
Открытие завода по производству легковых автомобилей Mercedes - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого производителя автомобилей Mercedes-Benz Group AG в январе-сентябре 2024 года снизилась на 31% в годовом выражении и составила 7,806 миллиарда евро, следует из отчетности компании.
Прибыль в пересчете на акцию составила 7,62 евро после 10,47 евро по итогам аналогичного периода прошлого года. Общая выручка компании уменьшилась на 4,7% - до 107,144 миллиарда евро.
По итогам третьего квартала компания получила чистую прибыль в размере 1,719 миллиарда евро, что в 2 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Прибыль в пересчете на одну акцию составила 1,81 евро по сравнению с 3,44 евро годом ранее. Общая выручка уменьшилась на 6,7%, до 34,528 миллиарда евро.
Объем продаж автомобилей Mercedes-Benz Cars в январе-сентябре уменьшился на 4,3%, до 1,463 миллиона автомобилей, а в третьем квартале показатель снизился на 1,4% - до 503,573 тысячи. Продажи Mercedes-Benz Vans за прошедшие 9 месяцев уменьшились на 7,3% и составили 299,923 тысячи машин, в третьем квартале сократились на 13,3%, до 91,063 тысячи.
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Mercedes-Benz Group AG (ранее - Daimler AG) - один из крупнейших мировых автоконцернов. Был образован в 1883 году. Штат компании по итогам 2023 года составляет 166 тысяч человек.
 
Mercedes-Benzчистая прибыльАвто
 
 
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