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ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области, заявил Путин - 25.10.2024, ПРАЙМ
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ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области, заявил Путин
ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области, заявил Путин - 25.10.2024, ПРАЙМ
ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области, заявил Путин
Командование ВСУ утратило стабильное управление окруженными подразделениями в Курском приграничье, заявил глава государства Владимир Путин в беседе с... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T10:06+0300
2024-10-25T10:06+0300
спецоперация на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Командование ВСУ утратило стабильное управление окруженными подразделениями в Курском приграничье, заявил глава государства Владимир Путин в беседе с журналистом телеканала "Россия" Ольгой Скабеевой."В настоящее время предпринимаются попытки их деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении", — заметил президент.Путин подчеркнул, что силы ВСУ даже не осознают, что их окружили.Ранее президент отмечал, что около двух тысяч украинских солдат были окружены российскими войсками в Курской области.
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россия, владимир путин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Владимир Путин
10:06 25.10.2024
 
ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области, заявил Путин

Путин: ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Командование ВСУ утратило стабильное управление окруженными подразделениями в Курском приграничье, заявил глава государства Владимир Путин в беседе с журналистом телеканала "Россия" Ольгой Скабеевой.
"В настоящее время предпринимаются попытки их деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении", — заметил президент.
Путин подчеркнул, что силы ВСУ даже не осознают, что их окружили.
Ранее президент отмечал, что около двух тысяч украинских солдат были окружены российскими войсками в Курской области.
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