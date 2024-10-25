https://1prime.ru/20241025/putin-852413917.html
ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области, заявил Путин
ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области, заявил Путин - 25.10.2024, ПРАЙМ
ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области, заявил Путин
Командование ВСУ утратило стабильное управление окруженными подразделениями в Курском приграничье, заявил глава государства Владимир Путин в беседе с... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T10:06+0300
2024-10-25T10:06+0300
2024-10-25T10:06+0300
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Командование ВСУ утратило стабильное управление окруженными подразделениями в Курском приграничье, заявил глава государства Владимир Путин в беседе с журналистом телеканала "Россия" Ольгой Скабеевой."В настоящее время предпринимаются попытки их деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении", — заметил президент.Путин подчеркнул, что силы ВСУ даже не осознают, что их окружили.Ранее президент отмечал, что около двух тысяч украинских солдат были окружены российскими войсками в Курской области.
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россия, владимир путин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Владимир Путин
ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области, заявил Путин
Путин: ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Командование ВСУ утратило стабильное управление окруженными подразделениями в Курском приграничье, заявил глава государства Владимир Путин в беседе с журналистом телеканала "Россия" Ольгой Скабеевой.
"В настоящее время предпринимаются попытки их деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении", — заметил президент.
Путин подчеркнул, что силы ВСУ даже не осознают, что их окружили.
Ранее президент отмечал, что около двух тысяч украинских солдат были окружены российскими войсками в Курской области.
Путин рассказал об инициативе Турции, которую отвергла Украина