https://1prime.ru/20241025/putin-852413917.html

ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области, заявил Путин

ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области, заявил Путин - 25.10.2024, ПРАЙМ

ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области, заявил Путин

Командование ВСУ утратило стабильное управление окруженными подразделениями в Курском приграничье, заявил глава государства Владимир Путин в беседе с... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T10:06+0300

2024-10-25T10:06+0300

2024-10-25T10:06+0300

спецоперация на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Командование ВСУ утратило стабильное управление окруженными подразделениями в Курском приграничье, заявил глава государства Владимир Путин в беседе с журналистом телеканала "Россия" Ольгой Скабеевой."В настоящее время предпринимаются попытки их деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении", — заметил президент.Путин подчеркнул, что силы ВСУ даже не осознают, что их окружили.Ранее президент отмечал, что около двух тысяч украинских солдат были окружены российскими войсками в Курской области.

https://1prime.ru/20241024/ukraina-852407307.html

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россия, владимир путин