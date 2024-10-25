https://1prime.ru/20241025/renault-852439467.html

Renault выпустила особую версию своего знаменитого R5

Renault выпустила особую версию своего знаменитого R5 - 25.10.2024, ПРАЙМ

Renault выпустила особую версию своего знаменитого R5

Renault выпустила новую версию модели R5. Она называется Roland-Garros, так как ее создатели вдохновлялись одноименным теннисным турниром. Об этом сообщил... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T22:36+0300

2024-10-25T22:36+0300

2024-10-25T22:36+0300

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МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Renault выпустила новую версию модели R5. Она называется Roland-Garros, так как ее создатели вдохновлялись одноименным теннисным турниром. Об этом сообщил портал 32cars.ru.Отмечается, что модель оснащена электродвигателем мощностью 150 лошадиных сил и батареей на 52 кВт-ч, что создает запас хода длиной до 410 километров. В перечень уникальных деталей входят логотип Roland-Garros, 18-дюймовые двухцветные колесные диски, виниловая крыша и алюминиевые пороги с надписью "Roland-Garros Paris". При отделке интерьера были использованы переработанные ткани, а селектор передач выполнен в форме рукоятки ракетки.По данным 32cars.ru, ожидаемая стоимость Renault 5 Roland-Garros должна составить примерно около 37 000 евро (3,87 миллиона рублей), а начало продаж запланировано на май следующего года.

https://1prime.ru/20241024/avto-852388277.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, renault, легковые автомобилии